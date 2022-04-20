دائمًا يحطم الأرقام .. بنزيما أهدر ركلتي جزاء ودخل سجلات التاريخ!
أضاع كريم بنزيما ضربتي جزاء في مواجهة فريقه اليوم أمام فريق أوساسونا ببطولة الدوري الإسباني.
حيث استطاع الملكي تحقيق الفوز على أصحاب الأرض وخطف الثلاث نقاط على الرغم من إضاعة الفرنسي لفرصتين كانوا ليحسموا اللقاء مبكرًا.
فالدولي الفرنسي الذي يلمع بشدة في الآونة الأخيرة ويحقق بعض الأرقام القياسية الإيجابية لم يكتف بهذا وحقق اليوم رقمين جديدين لكن بشكل سلبي.
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فبتلك الفرصتان التي أهدرهما بنزيما، بات أول لاعب في الدوري الإسباني يهدر ركلتي جزاء في البطولة منذ موسم 2005-06، حين أهدر راؤول تامودو ضربتين لإسبانيول أمام ريال بيتيس.
وتسبب الفرنسي في رقم جديد إيجابي، لكن هذه المرة في مصلحة حارس مرمى أوساسونا الذي تصدى للفرصتين سيرجيو هيريرا.
حيث بات سيرجيو أول حارس مرمى ينقذ ركلتي جزاء في نفس المباراة بالدوري الإسباني منذ سيرجيو أسينخو ضد خيتافي في فبراير 2018.
وهو أيضًا أول من يفعل ذلك في مباراة ضد ريال مدريد في المسابقة منذ موسم 2003/2004، أي منذ عمل نظام إحصائيات "Opta" الذي بدأ في هذه المدة.
جدير بالذكر أن ريال مدريد عزز صدارته اليوم بالفوز على أوساسونا بنتيجة (3-1)، ليصل للنقطة 78 في المركز الأول.
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