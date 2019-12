داني كارباخال يشارك في لعب الموسم الأول من لعبة كول أوف ديوتي: مودرن وورفير

داني يجمع بين مهنته كلاعب كرة محترف في عالم الرياضة وعشقه للعبة كول أوف ديوتي: مودرن وورفير الناجحة

اختار داني كارباخال مغادرة زملائه في الفريق للعب أحدث ما في الموسم الأول من لعبة Call of Duty®: Modern Warfare® الناجحة. وشارك لاعب كرة القدم، الشغوف بالألعاب الإلكترونية والمعروف بعلاقته الوثيقة بسلسلة Call of Duty®، مرة أخرى كسفير للعلامة التجارية.

أصبحت لعبة Call of Duty: Modern Warfare الموسم الأول متوفرة الآن وتضم تذكرة Battle Pass الجديدة بالإضافة إلى أضخم محتوى مجاني في تاريخ لعبة Call of Duty. ويستطيع اللاعبون الانضمام من جميع المنصات وعبر كافة الأجهزة للعب بالخرائط متعددة اللاعبين الجديدة والأنماط المختلفة والتجارب التعاونية والفعاليات الجديدة وغيرها الكثير. كما توفر تذكرة Battle Pass في لعبة Modern Warfare العديد من الطرق لتخصيص تجربة اللعب مع المحتوى الجديد.

وقال داني كارباخال: "أثبتت Activision هذا العام تمرسها بتقديم الأفضل في مجالها، وأتاحت لنا فرصة العودة إلى Modern Warfare، إحدى الألعاب الأسطورية في فئة القصص الملحمية. وأحببت لعبة Call of Duty: Modern Warfare جداً بسبب واقعية مشاهدها التي جعلت تجربة اللعب أكثر من رائعة. وعادةً ما أخصص وقتاً لأستمتع بلعب بعض الألعاب وأحرر نفسي من ضغوط التدريب. وأنا متأكد أنني سأستمتع بساعات من المرح بفضل المحتوى المجاني الضخم الذي أضيف في التحديث الجديد للعبة".

ولم يكن لاعب كرة القدم هو الوحيد الذي شارك بتجربة التحديث الجديد، حيث انضم إليه بتجربة المحتوى الجديد والمجاني في الموسم الأول من لعبة Call of Duty®: Modern Warfare® بعض منشئي المحتوى الأكثر شهرة في مجال الألعاب الإلكترونية بالإضافة لكرة القدم في الشرق الأوسط مثل عمر نصوحي و Haman391وShongxbong، إلى جانب مجموعة من منشئي المحتوى الإسبان البارزين مثل Soki و Sinapsisو BlackوPikAHiMoViC.

لعبة Call of Duty: Modern Warfare متوفرة على منصات PlayStation 4 و Xbox One والكومبيوتر. وتتضمن اللعبة نسخة كاملة للكومبيوتر تم تطويرها بالتعاون مع Beenox، وستكون متوفرة حصرياً عبر موقع Blizzard Battle.net® وهو منصة Blizzard Entertainment للألعاب على الإنترنت. تنشر Activision لعبة Call of Duty: Modern Warfare وهي شركة فرعية تابعة لشركة Activision Blizzard (NASDAQ: ATVI)، وتطور اللعبة الشركة المُطوِّرة الحائزة على الجوائز Infinity Ward ، بالإضافة إلى دعم إضافي من Activision Shanghai وBeenox و High-Moon StudiosوRaven Software وSledgehammer Games.