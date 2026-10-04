طرح اسمه فجأة لدى عملاق إيطالي .. داني كارباخال يقترب من العودة بعد شهور بلا نادٍ!

عُرض داني كارفاخال على عدة أندية من الدوري الإيطالي. الظهير الأيمن البالغ من العمر 34 عامًا بلا نادٍ منذ رحيله عن ريال مدريد، لكنه لا ينوي بعد إنهاء مسيرته.

وكشف فابريزيو رومانو، عبر قناته على يوتيوب، عن حصول عدة أندية إيطالية على فرصة التعاقد مع كارفاخال مجانًا. ووفقًا لخبير الانتقالات، لم يؤدِّ ذلك حتى الآن إلى مفاوضات ملموسة.

وذكرت صحيفة موندو ديبورتيفو نادي ميلان كوجهة محتملة. فقد يُقدّر النادي الإيطالي الكبير خبرة كارفاخال، في حين أنه لا حاجة لدفع أي مبلغ انتقال للاعب الذي توّج بلقب دوري أبطال أوروبا ست مرات. غير أنه لا وجود حتى الآن لاهتمام ملموس من جانب ميلان.

ودّع كارفاخال ريال مدريد الصيف الماضي بعد 23 عامًا. فقد تدرّج في أكاديمية النادي الملكي ثم لعب بعد ذلك ثلاثة عشر موسمًا مع الفريق الأول، خاض خلالها المدافع 450 مباراة رسمية وحصد ما لا يقل عن 27 لقبًا.

وتلقى الإسباني بعد رحيله عروضًا من قطر وغيرها، لكنه فضّل في الوقت الراهن خوض مغامرة جديدة في أوروبا. كما سبق أن ارتبط اسمه بأندية من السعودية والولايات المتحدة.

ولا يرغب كارفاخال على أي حال في اعتزال كرة القدم بعد. وينتظر قائد ريال مدريد السابق مشروعًا يستهويه رياضيًا وشخصيًا على حد سواء، وبوسعه بصفته لاعبًا حرًا أن يوقّع عقدًا حتى خارج فترة الانتقالات المعتادة.

وتقارن صحيفة موندو ديبورتيفو وضعه بوضع ديفيد ألابا. فالنمساوي أيضًا لم يجد صيفًا مضى صاحب عمل جديدًا فور مغادرته ريال مدريد، لكنه وقّع في النهاية مع أودينيزي بعد إغلاق سوق الانتقالات.