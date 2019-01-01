داني روز ينفي رحيله عن توتنهام في يناير

اللاعب يفضل البقاء حتى نهاية عقده

أكد داني روز مدافع نادي توتنهام الإنجليزي، أنه لن يرحل عن صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة.

روز كان مرشحاً للرحيل عن صفوف سبيرز الصيف الماضي، وسط رغبة واضحة من ناديه للتخلي عنه.

الظهير الأيسر لتوتنهام ينتهي عقده في صيف عام 2021، ويبدو أنه يطمح للاستمرار والرحيل بالمجان.

وقال روز في تصريحات صحفية:"عقدي ينتهي خلال عام ونصف من الآن، ولن أذهب لأي مكان آخر قبل نهايته".

وأضاف:"ستسمعون الكثير من الشائعات في يناير حول انتقالي، وأقول لكم من الآن أنني لن أرحل".

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وتابع:"رئيس النادي أخبرني في الصيف بعدم وجود أي نية لتجديد عقدي واحترمت جداً صراحته ووضوحه".

يذكر أن روز ارتبط بالانتقال للعديد من الأندية الإنجليزية، وأيضاً من بعض الفرق خارج البريميرليج أبرزها باريس سان جيرمان.