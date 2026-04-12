داني بويْس غير راضٍ إطلاقًا عن سلوك لوكا تونيتش. لاعب وسط فورتونا سيتارد انسحب فجأة من دون سابق إنذار، وهو موجود حاليًا في مكان ما بألمانيا. هذا ما يعتقده المدرب على الأقل.

وقال بويْس قبل مواجهة فورتونا مع NAC وهو يتذمّر: «تونيتش يبلّغ فجأة out of nothing أنه لن يأتي». «بماذا؟ حسنًا. نعم، بماذا؟ يقول إنه غير متاح.»

وأضاف: «في الأسابيع الماضية كان يتدرّب ويلعب كرة القدم، لكن من يوم إلى آخر يقول: لم أعد قادرًا على التدرب ولا على اللعب. وقد طاروا بعيدًا». ويشير باسكال كامبرمان إلى أن الأمر مرتبط بوضع العقد، وربما بمستقبل في مكان آخر.

وردّ بويْس: «نعم، هذا ما تميل إليه». «لكن هناك أيضًا الكثير من الأشخاص حوله هذه الأيام. أحيانًا يكون من المدهش ما تعيشه»، يتنهّد. «هل لديّ أي فكرة أين هو؟ أظن أنه في ألمانيا.»

واعترف المدرب الرئيسي: «من الداخل هذا يأكلني». «أرى أن وكلاء اللاعبين باتوا اليوم يلعبون دورًا مهمًا فعلًا تجاه اللاعب. الأندية تدفع الرواتب في الوقت المحدد وبشكل محترم. يمكنك أن تتوقع مقابل ذلك أشياء، لكن عليك أيضًا أن تقدّم أشياء بالمقابل. وهذا يختلّ توازنه أحيانًا.»

ويختتم بويْس الموضوع قائلًا: «لا نزال نملك مجموعة رائعة، وهذا ما أريد أن أضع فيه وقتي وطاقتي». وسيصعد فورتونا، في حال فوزه على NAC، إلى المركز الحادي عشر في الدوري الهولندي الممتاز.