داني ألفيش عن أزمة فينيسيوس: أوروبا مليئة بالعنصرية!

لاعب برشلونة السابق كان ضحية العنصرية في العديد من المواقف من قبل

تناول البرازيلي داني ألفيش الضجة الإعلامية الحاصلة حول التشبيهات العنصرية التي تعرض لها مواطنه فينيسيوس جونيور لاعب ريال مدريد.

وكان رئيس رابطة وكلاء اللاعبين الإسبان، بيدرو برافو، قد طالب في برنامج "إل شيرينجيتو" بأن يتوقف البرازيلي عن "ألعاب القرود" على حد تعبيره.

هذا الوصف أثار عاصفة من الجدل، ودفع فينيسيوس جونيور للرد في بيان عبر وسائل التواصل الاجتماعي، بل وحدا بريال مدريد كي يردوا معلنين اتخاذ التدابير القانونية حيال الأمر.

"أوروبا مليئة بالعنصرية!"

عن هذا صرح البرازيلي داني ألفيش قائلًا عبر تويتر: "الحمقى الذين يواصلون التفكير بأن الرقصات هي المشكلة، أقول لهم إن المشكلة الحقيقية هي أن أوروبا مليئة بالعنصرية، ولا يتقبلون أن يمثل أصحاب الجنسيات المختلفة أوطانهم ويعبروا عنها أكثر مما يفعلون، لقد اختبرت ذلك في أكثر من مكان هناك (في أوروبا)".

آخر التطورات حول الأمر هي أن برافو اعتذر عبر تويتر لفينيسيوس في تغريدة عبر فيها عن أنه "لم يقصد المعنى الذي تم فهمه".

وقال برافو في تغريدته: "قصدت فقط بذلك التعبير (الألعاب السيئة) ولكنني أقدم اعتذاري إذ لم أقصد أبدًا توجيه الإهانة لأي شخص".