داني ألفيش: إريكسن يستحق الكرة الذهبية هذا العام

يرى البرازيلي داني ألفيش الظهير الأيمن لنادي برشلونة، أنه سيكون من الرائع لو توج كريستيان إريكسن نجم إنتر، بجائزة الكرة الذهبية كأفضل لاعب في العالم.

النجم الدنماركي كان قد تعرض إلى أزمة قلبية وسقط

مغشيًا عليه داخل أرض الملعب خلال مباراة منتخب بلاده الدنمارك ضد فنلندا في بطولة يورو 2020 الماضية.

ليخضع صاحب الـ29 عامًا لعملية زراعة جهاز إزالة رجفان القلب بسبب الحالة التي مر بها، والتي كادت أن تتسبب في وفاته وحتى الآن لم يظهر إريكسن في أي مباراة منذ تلك الحادثة.





ماذا قال ألفيش عن إريكسن؟





وقال ألفيس، خلال تصريحاته لشبكة "سكاي سبورتس" الإيطالية: "إريكسن يستحق الكرة الذهبية هذا العام، نظرَا لما مر به، وستكون رسالة قوية لعالم كرة القدم بأسره، وسيكون لدى الناس حساسية أكبر".



واستكمل الظهير الأيمن لنادي برشلونة: "ليونيل ميسي هو الأفضل، لكن سيكون من الجيد للجميع أن يفوز كريستيان إريكسن بها".



وفي سياق آخر، قال: "الشعور بالعودة إلى برشلونة مختلف، فالوضع أكثر صعوبة، ويجب أن نحاول القيام بالأمور بشكل جيد، ونحن في مرحلة تصحيح المسار، وعلى النادي أن يبدأ من جديد".





ما هي هوية الفائز بالكرة الذهبية؟



للمرة السابعة في تاريخه، تمكن النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي من حصد جائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم عن عام 2021.

منافسة هذا العام كانت شرسة للغاية لكن في النهاية استطاع البرغوث الارجنتيني التفوق على أبرز النجوم مثل روبرت ليفاندوفسكي الذي حل ثانيًا وكريم بنزيما الذي حل رابعًا.

الجدير بالذكر أنّ البرغوث الأرجنتيني حصل على هذه الجائزة نظرًا لما قدمه من موسم استثنائي على صعيد الأرقام والبطولات رفقة فريقه، حيث توج ببطولة "كوبا أمريكا" برفقة منتخب الأرجنتين، والتي كانت الفيصل في تتويجه بالجائزة للمرة السابعة فى تاريخه، متفوقاً على الدون البرتغالى كريستيانو رونالدو صاحب الخمس كرات ذهبية.

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