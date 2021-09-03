داني أولمو قال "نعم" لبرشلونة ووافق على تخفيض أجره !

العودة تبدو قريبة للاعب الشاب

أعرب داني أولمو لاعب نادي لايبزيج عن ترحيبه بفكرة الانتقال إلى نادي برشلونة الإسباني، رغم الظروف الصعبة التي يمر بها الفترة الأخيرة.

أولمو برز مؤخرًا كأحد ألمع المواهب الإسبانية، بعد مستواه المميز مع لايبزيج ومنتخب إسبانيا في بطولة يورو 2020.

وهو ما جعله يلفت أنظار العديد من الأندية في الدوري الإنجليزي وكذلك برشلونة، حيث يعتبر رونالد كومان من أشد المعجبين باللاعب.

كيف حاول برشلونة ضم أولمو؟

صحيفة "موندو ديبورتيفو" أكدت أنه خلال جنون اليوم الأخير من فترة الانتقالات الصيفية، أبلغ لايبزيج أولمو باقتراح برشلونة لضمه.

وقام النادي الألماني بمنح اللاعب الإذن بالتحدث مع برشلونة بالتوازي مع بعض المفاوات مع أندية أخرى.

برشلونة أرسل العرض للاعب الذي وافق على الانتقال للنادي لمدة 5 سنوات، دون النظر عمليًا إلى الظروف التي يمر بها النادي.

ووصل الأمر إلى موافقته على راتب أقل بكثير مما تلقاه من بعض الأندية الإنجليزية، لرغبته في تمثيل الفريق الكتالوني، ولكن الصفقة لم تنجح في النهاية.

ماذا عن المستقبل؟

الآن كما هو الحال سيكون لدى برشلونة المزيد من الوقت ليتمكنوا من تحليل شروط العقد المستقبلي الخاص بأولمو لضمه في أقرب فرصة ممكنة.

اللاعب لم يكن مترددًا في العودة مرة أخرى للدوري الإسباني، وبالتحديد إلى بيته القديم برشلونة الذي بدأ فيه حياته قبل الانتقال إلى دينامو زغرب.

جوان لابورتا رئيس برشلونة سيبذل كل ما لديه لإعادة اللاعب إلى كامب نو مرة أخرى، مثلما فعل من قبل واستعاد جيرارد بيكيه من مانشستر يونايتد.

وسيجب على النادي الإسباني وقتها الاتفاق مع لايبزيج على قيمة الصفقة، خاصة وأن القيمة السوقية لأولمو تصل إلى 50 مليون يورو وفقًا لموقع "ترانسفير ماركت".

ماذا قدم أولمو مع لايبزيج؟

صاحب الـ23 سنة وصل إلى النادي الألماني من دينامو زغرب في عام 2020 مقابل 22 مليون يورو.

وشارك لاعب الوسط الإسباني في 61 مباراة مع الفريق بكل البطولات، ونجح في تسجيل 12 هدفًا وصنع 13 بقميص الفريق.