دانيل جيمس يوافق على الانتقال لمانشستر يونايتد

خطوة أخيرة تفصل الصفقة عن الانتهاء

توصل نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، لاتفاق نهائي مع دانيل جيمس جناح سوانزي سيتي، تمهيداً لضمه خلال سوق الانتقالات الحالي.

جيمس يعتبر من المواهب الصاعدة بقوة في دوري الدرجة الأولى الإنجليزية، وهو ما جذب المدرب أولي سولشار للتعاقد معه.

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شبكة "سكاي سبورتس" البريطانية، أكدت اتفاق جيمس على الشروط الشخصية الخاصة بانتقاله للشياطين الحمر.

ومازالت المحادثات مستمرة بين يونايتد وسوانزي، من أجل التوصل للقيمة النهائية للصفقة.

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ومن المتوقع أن يدفع مانشستر مبلغ 15 مليون جنيه إسترليني لضم صاحب الـ21 عاماً.

ويفوز بذلك يونايتد بخدمات النجم الويلزي، والذي انضم مؤخراً لقائمة ريان جيجز لمنتخب بلاده، استعداداً لمواجهتي المجر وكرواتيا في تصفيات يورو 2020.