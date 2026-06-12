دانيلو سانتوس | نجم البرازيل الذي حجز تذكرة كأس العالم في 95 دقيقة!

يُعد دانيلو سانتوس أحد أبرز الأسماء في تشكيلة المنتخب البرازيلي المكونة من 26 لاعباً للمشاركة في كأس العالم. لم يشارك لاعب خط وسط بوتافوجو البالغ من العمر 25 عاماً سوى في أربع مباريات دولية مع المنتخب البرازيلي، ومع ذلك فهو الآن على أهبة الاستعداد للتألق في البطولة الأهم في حياته.

في سن الخامسة عشرة، كانت أفكار دانيلو تتسارع في كل اتجاه. خيبة الأمل، الغضب، الحزن. وكذلك عدم اليقين والشعور بالذنب. كان دانيلو قد طُرد للتو من فريق الشباب في نادي باهيا، الذي انضم إليه عندما كان في السابعة من عمره.

تواجه عائلته صعوبات مالية — حتى أن والده اقترض مبلغاً لتغطية تكاليف تدريبه — لذا فإن شعوره بالفشل طاغٍ ومفهوم إلى حد ما. محبطاً، يترك الرياضة التي يحبها.

ربما لا يملك الموهبة اللازمة لهذا المجال، أو ربما أنه ببساطة ليس جيدًا بما يكفي. يتدخل ديغو فريتاس، المدرب المرتبط بمشروع "أوس ديغوينهوس دا بول"، وهو مشروع يستخدم كرة القدم لدعم الشباب المحرومين، ويقنع الشاب بعناد بمواصلة لعب كرة القدم.

"أخبرته أن حلم عائلته وحلمي هو أن يتمكن من مساعدة عائلته من خلال كرة القدم"، يتذكر فريتاس في مقابلة مع The Athletic. يرتب فريتاس تجربة أداء في كاجازيراس، وهو نادٍ من الدرجة الثانية، حيث يهتم كشافو بالميراس باللاعب ويختارونه.

يقول فريتاس: "لم يكن أحد في باهيا يعرف كيف يكتشف موهبته، لكن الحمد لله أن نادي بالميراس، الذي يقع على بعد 1000 ميل جنوباً، رأى إمكانات الفتى. كان عليه مغادرة الولاية لتحقيق حلمه".

وقد أصبح هذا الحلم حقيقة الآن. عندما أعلن كارلو أنشيلوتي عن تشكيلة البرازيل المكونة من 26 لاعباً لخوض كأس العالم — حيث احتل انضمام نيمار العناوين الرئيسية بطبيعة الحال — إلا أن اختيار دانيلو لا يزال يثير بعض التساؤلات. وهو أمر شائع جداً عند أنشيلوتي.

لكن، ومن المفهوم، تساءل الكثيرون: دانيلو البالغ من العمر 25 عاماً من بوتافوجو، والذي لم يتم استدعاؤه سوى مرة واحدة قبل أربع سنوات: من هو؟

دانيلو هو لاعب وسط عصري قادر على اللعب في المراكز 6 أو 8 أو 10، وهو لا يعرف الكلل مثل نجمه المفضل نجولو كانتي. "أتذكر مباراة عندما كان دانيلو في الثالثة عشرة من عمره"، يتذكر فريتاس.

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دانيلو ونجولو كانتي يتنافسان خلال نهائي كأس العالم للأندية 2022

"امتدت المباراة إلى الوقت الإضافي، وقدم دانيلو تمريرتين حاسمتين أخريين. توسل إليّ والده أن أستبدله، لكن الصبي رفض الخروج. في النهاية، اضطر والده إلى حمله خارج الملعب لأنه كان متعبًا للغاية".

بالمقارنة مع النجوم الصاعدين نيمار وفينيسيوس جونيور وإندريك، يعتبر دانيلو متأخرًا في النضوج وفقًا للمعايير البرازيلية. عندما كان مراهقًا، كان يحتاج ببساطة إلى مدرب يرى الموهبة التي أغفلتها باهيا. جاء هذا المرشد في شخص فانديرلي لوكسمبورجو.

كان لوكسمبورجو، الذي شغل منصب المدير الفني لريال مدريد في السابق، مسؤولاً عن بالميراس في عام 2020. "هل تعرفون كيف اكتشفت دانيلو؟" يروي في مقابلة مع جوفيم بان. "خلال مباراة تدريبية بين فريق تحت 20 عاماً وفريق الاحتياطيين، لفت انتباهي على الفور: فتى أعسر كان يستحوذ على الكرة في جميع أنحاء الملعب."

"كان هناك تفصيل واحد بارز: لم يمرر الكرة أبدًا جانبياً أو للخلف، بل للأمام فقط. كان يسيطر عليها ويسرع اللعب. فكرت: 'من هذا اللاعب؟' لذا استفسرت. أخبروني أنه يشارك أحياناً لكنه يأتي خلف باتريك دي باولا في الترتيب الهرمي."

أجبت: "خلف باتريك؟ إنه أفضل منه." اعتقد الناس أنني مجنون لأن باتريك كان نجم الفريق، لكنني كنت مقتنعاً." قام لوكسمبورجو بترقية لاعب الوسط إلى الفريق الأول على الفور تقريباً، ثم أدمجه تدريجياً في كرة القدم للفريق الأول.

"أدركت الإمكانات الهائلة التي يتمتع بها. قلتُ آنذاك إن البرازيل لا تنتج سوى عدد قليل جدًا من لاعبي خط الوسط الذين يتمتعون بالصفات المطلوبة للوصول إلى كأس العالم. لكن دانيلو كان يتمتع بالقوة والشخصية والذكاء الكروي. وكان يظهر بالفعل في ذلك الوقت أنه قادر على الذهاب بعيدًا جدًا."

جاءت انطلاقة دانيلو الحقيقية تحت قيادة المدرب التالي، أبيل فيريرا، الذي عهد إليه بدور رئيسي في خط الوسط. وبفضل دانيلو، تطور فريق بالميراس بقيادة فيريرا ليصبح أحد أقوى الفرق في تاريخ كرة القدم البرازيلية الحديث، وأحد أعظم الأندية في تاريخ كرة القدم.

بفضل فوزه بلقبين في كأس ليبرتادوريس، ولقب الدوري المحلي، وكأس البرازيل، وكأس أمريكا الجنوبية، ودوري باوليستا، أصبح رصيد بالميراس من الألقاب أكثر إثارة للإعجاب. كما حصل دانيلو على أول استدعاء للمنتخب البرازيلي، على الرغم من أنه كان معسكرًا تجريبيًا ولم يشارك في أي مباراة.

أدت أدائه في النهاية إلى جذب اهتمام الأندية الأوروبية، ونجح نادي نوتنجهام فورست في التعاقد معه، حيث دفع 20 مليون يورو، مما جعله سابع أغلى لاعب يبيعه بالميراس في تاريخه.

خلال فترة وجوده في نوتنغهام، سرعان ما أصبح دانيلو المفضل لدى المدربين وزملائه والمشجعين. ولم يكن ظهور هتاف المشجعين بأغنية "Gold" لفرقة سبانداو باليه سوى مسألة وقت. وقد تبنى "دانيلو-و" هذا النشيد بكل إخلاص. يقول: "عندما غناها المشجعون لأول مرة، لم أكن أعرف الأغنية. والآن أشغلها باستمرار في سيارتي. إنها رائعة، وتجعلني أشعر أنني في بيتي هنا".

كان الأمر مؤلماً للغاية، حيث كسر دانيلو كاحله في الدقيقة السابعة من المباراة الافتتاحية للدوري الإنجليزي الممتاز لعام 2024. المشهد مقلق: يتم حمل ملاءات إلى الملعب لإخفاء خطورة الإصابة. يفقد مكانه في فورست ويكافح لاستعادته. لذا يتخذ دانيلو قراراً.

يعود إلى وطنه، وينضم إلى بوتافوجو في خطوة مثيرة للجدل إلى حد ما بسبب العلاقة المشبوهة بين مالكي النادي جون تيكستور وإيفانجلوس ماريناكيس. يسيطر الثنائي على أربعة أندية — بوتافوجو وليون ونوتنجهام فورست وأولمبياكوس — التي أتمت تسعة انتقالات فيما بينها على مدى ثلاث سنوات.

بالنسبة لدانيلو، كان قرار العودة إلى البرازيل في الواقع بسيطًا. "كان الأمر صعبًا للغاية، لأنني لم أرغب في مغادرة فورست على الإطلاق"، كما قال لـ GE. "أنا في سن أرغب فيه باللعب في أوروبا، لكن إصابة خطيرة تسببت في فقداني لمكاني."

"كنت أرغب في تغيير الوضع في فورست أيضًا، لكن هناك جوانب في كرة القدم لا يمكنك التحكم فيها ببساطة. كنت مصممًا أيضًا على الوصول إلى كأس العالم، وللبقاء في المنافسة كان عليّ أن ألعب".

في بوتافوجو، كان دافيدي أنشيلوتي هو المسؤول. "اتصل بي لينضم إلى بوتافوجو وقال إننا سنصنع التاريخ معًا"، يقول دانيلو في مقابلة مع UOL. استمرت فترة عملهما معًا لموسم واحد فقط، عانى خلاله لاعب الوسط من إصابة في أوتار الركبة.

هذا الموسم، تحت قيادة مدرب جديد، أصبح دانيلو أخيراً في أفضل حالاته. لم يسبق له أن حقق مثل هذه النتائج المثمرة: تسعة أهداف وتمريرتين حاسمتين في اثنتي عشرة مباراة فقط. استحق هذا الأداء استدعاءه للمنتخب البرازيلي في مارس، بعد أربع سنوات تقريباً من آخر ظهور له مع "السيليساو".

هذه المرة، كان كارلو أنشيلوتي، والد مدربه السابق في بوتافوجو، هو من اختار دانيلو. "في البداية كان الابن، والآن الأب؛ لقد اكتملت الدائرة"، يقول ضاحكاً. تحت قيادة أنشيلوتي، تمكن أخيراً من خوض أول مباراة له مع البرازيل. بعد أن أبهر الجميع كبديل ضد فرنسا، لعب أساسياً ضد كرواتيا.

قبل نهاية الشوط الأول بقليل، أصبح الحلم الذي طالما راود دانيلو حقيقة واقعة. بعد حركة رائعة من فينيسيوس جونيور، سدد الكرة في الزاوية العليا. وبعد شهرين فقط، وبحضور عائلته، ينتظر بفارغ الصبر: هل سيختاره أنشيلوتي للمشاركة في كأس العالم، بعد أن لعب 95 دقيقة فقط مع المنتخب البرازيلي؟

يقرر المدرب ذلك، فينفجر دانيلو بالبكاء. يقول دانيلو: "في كأس العالم 2010، قمت بطلاء الشوارع وعلقت الأعلام". والآن، سيشارك هو نفسه في كأس العالم.