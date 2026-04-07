أثار داميان فان دير فارت ضجة يوم الاثنين في الدقائق الأخيرة من مواجهة دوري «كيكن كامبيون ديفيزي» بين فيتيسه ويونغ أياكس. وخلال الخسارة القاسية 6-1 التي مُني بها أبناء أمستردام، ارتفع التوتر عندما دخل لاعب الوسط في احتكاك مع زميله مارك فيركويل. واضطر زملاء الفريق في نهاية المطاف إلى التدخل لتهدئة الموقف.

سارت المباراة في «غيلريدوم» بصورة كارثية على يونغ أياكس، الذي تفوّق عليه فيتيسه منذ البداية. واستغل أصحاب الأرض على نحوٍ مثالي الدفاع الضعيف على نحو صادم لوعود أمستردام، ووسعوا الفارق بثقة نحو فوز سهل. وبفضل الانتصار العريض، يُبقي أبناء أرنهيم آمالهم قائمة في الفوز بالفترة الرابعة. وإذا تحقق ذلك، فسيضمنون المشاركة في ملحق الصعود.

وظهرت حالة الإحباط لدى يونغ أياكس بوضوح في الدقائق الأخيرة. كان فان دير فارت قد دخل للتو أرضية الملعب حين برز بشكل سلبي. وارتكب مخالفة قوية على ماثايس مارسخالْك. وأدى ذلك إلى انزعاج فيركويل، الذي وبّخ زميله بدفعة محاولًا حثه على الهدوء.

لكن فان دير فارت لم يتقبل ذلك إطلاقًا. فبعد إشارة صدّ واحتجاج قصير باتجاه الحكم ستان تويبن، تعمّد البحث عن مواجهة مع فيركويل. وبانفعال واضح وإصبع تحذيري، تقدم نحو زميله. وبدا شجار لافت أمرًا لا مفر منه، لكنه لم يحدث: إذ تحرك القائد آفيري أبياه وإيثان بوتيرا بسرعة وتمكنا من الفصل بين المتخاصمين.

وأبرزت الحادثة مقدار الإحباط لدى يونغ أياكس في ظهيرة لم يسر فيها شيء كما ينبغي. ويعيش وعود أمستردام أصلًا موسمًا يرغبون في نسيانه سريعًا. فهم بعد 35 مباراة يتذيلون ترتيب «كيكن كامبيون ديفيزي». ويبلغ الفارق عن صاحب المركز التاسع عشر هيلموند سبورت ثلاث نقاط.

بالنسبة لفيركويل، مثّلت المباراة ضد فيتيسه عودته إلى يونغ أياكس منذ الوفاة المأساوية لصديقته في ديسمبر من العام الماضي. صديقة لاعب كرة القدم البالغة من العمر 21 عامًا تعرّضت للدهس في إيده أثناء الركض، وتوفيت في المستشفى متأثرةً بإصاباتها.

سائقة السيارة — وهي امرأة تبلغ من العمر 54 عامًا من فينندال — واصلت القيادة بعد الحادث، لكنها أوقِفت في وقت لاحق من تلك الليلة في منزلها من قبل الشرطة.