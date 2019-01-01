دالو يُعوض شاو المصاب قبل مواجهة برايتون

هل تؤثر على أفكار سولشار؟

فيسبوك تويتر إسلام أحمد

تعرض المدافع الإنجليزي، لوك شاو، للإصابة أثناء إجراء عمليات الإحماء، لفريق مانشستر يونايتد، قبل مواجهة برايتون، ضمن مباريات الجولة الـ23 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وسيخوض الظهير الأيسر البرتغالي، ديوجو دالو، اللقاء كأساسي بدلاً من الدولي الإنجليزي.

فيما سيتواجد اللاعب الإيطالي ماتيو دارميان، ليعوض دالو على مقاعد بدلاء الشياطين الحمر.

Luke Shaw has been taken ill in the warm-up so Diogo Dalot comes into the #MUFC starting XI. Matteo Darmian replaces Dalot among the substitutes. #MUNBHA — Manchester United (@ManUtd) January 19, 2019

ويسعى يونايتد لتحقيق الفوز السادس على الترتيب في الدوري الإنجليزي الممتاز، من أجل خطف المركز الخامس في جدول الترتيب.

وينتظر الشياطين الحمر، مباراة القمة للجولة، الديربي اللندني، الذي يجمع بين تشيلسي وأرسنال، من أجل الاقتراب أكثر من مقاعد دوري الأبطال.

حوار جميل يا ربّااااااااااااااه 😅



🗣 المعلق الرياضي الكبير @farisf9 يتحدث لـ @MagedGazr مراسل @GoalAr عن #كأس_آسيا2019

رأيه في البطولة والتنظيم

تقييمه لـ فكرة زيادة عدد المنتخبات لـ 24 منتخبًا

وتمنياته للأبيض الإماراتي#آسيا_مع_جول — جول العربي - Goal (@GoalAR) January 19, 2019

ويحتل الشياطين الحمر المركز السادس قبل بداية الجولة متساويًا مع أرسنال برصيد 41 نقطة.