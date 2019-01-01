دالوت يتبرع بحافلة لأول نادي له من راتبه الأول مع مانشستر يونايتد

ديوجو دالوت ظهير مانشستر يونايتد الإنجليزي يتبرع بحافلة لنادي مدرسة فينتاس لكرة القدم من راتبه الأول مع الشياطين الحمر، والسعادة تغمر مسؤوليه.

فيسبوك تويتر علي رفعت

تبرع اللاعب ديوجو دالوت نجم دفاع فريق مانشستر يونايتد بحافلة جديدة لناديه الأسبق فينتاس من راتبه الأول له مع الشياطين الحمر.

جاء هذا بحسب ما ذكرت تقارير صحفية برتغالية وكشف أحد مسؤولي فينتاس، حيث أراد اللاعب رد جزءًا من الدين الذي يشعر به لناديه الأسبق.

وأعرب لويس ترافاسوس أحد مسؤولي مدرسة فينتاس للكرة عن سعادته الغامرة بتبرع لاعبهم السابق ونجم الشياطين الحمر الحالي في تصريحات صحفية لصحيفة "أبولا".

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وقال ترافاسوس: "لقد تحدثنا مع ديوجو هاتفيًا عبر سكايب وأخبرنا أن نذهب للخارج فوجدنا الحافلة وشعرنا بصدمة كبيرة للغاية وقتها جراء ما قام به".

وأضاف: "لقد حضر كل شيء بشكل سري للغاية واحتفظ بجزء من أول راتب له في إنجلترا من أجل مساعدتنا، وتقديم تلك المفاجأة لنا".

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وأختتم تصريحاته: "بالنسبة لنا كمؤسسة تعاني من العديد من المشاكل المادية هديته كانت مذهلة، وكل مساعدة ممكنة نتلقاها تكون رائعة".