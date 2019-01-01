دالجليش: روبرتسون لن يغادر ليفربول

فيسبوك تويتر علي رفعت

نفى أسطورة فريق ليفربول كيني دالجليش الأخبار المتداولة في الأيام الأخيرة عن رغبة آندي روبرتسون في الرحيل عن صفوف الريدز في الفترة المقبلة.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها دالجليش وأكد خلالها أن النجم الاسكتلندي الشاب يشعر بالسعادة في صفوف ليفربول ولا يوجد لديه أسباب للرحيل.

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يا له من هدف رائع🌟pic.twitter.com/34WLpgvPD9 — جول العربي - Goal (@GoalAR) ٤ يونيو ٢٠١٩

وقال دالجليش: “آندي روبرتسون لابد أنه يستيقظ كل يوم ويشعر كأنه صباح عيد الميلاد، هو سعيد في ليفربول ولا أفهم لماذا قد يفكر في الرحيل من الأساس".

وأضاف: "لا يمكنني تصديق مثل تلك الأنباء أن روبرتسون قد يغادر ليفربول من أجل الانضمام لأي فريق كرة قدم آخر في العالم".

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وأكمل :"لماذا قد يغادر ليفربول حقًا؟ هو يلعب بشكل أساسي في فريق خارج بلده، ويقدم مستويات طيبة، ويحق له أن يفخر بما حققه في الأشهر الأخيرة رفقة الفريق".

جدير بالذكر أن روبرتسون كان قد أصبح من عناصر ليفربول الأساسية في آخر موسمين تحت قيادة المدرب الألماني يورجن كلوب.