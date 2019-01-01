داكوستا يبتعد عن مواجهة الاتحاد أمام الشباب

أزمة دفاعية للاتحاد قبل مواجهة الشباب

عبده الليثي فيسبوك تويتر

اقترب المغربي مروان داكوستا مدافع نادي اتحاد جدة السعودي من الغياب عن مواجهة الشباب خلال منافسات الدوري.

ويواجه الاتحاد نظيره الشباب، ضمن منافسات الجولة الخامسة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، غدًا الجمعة.

ووفقًا لما نشرته صحيفة "الرياضية" السعودية، اليوم الخميس، أن داكوستا سيغيب بنسبة كبيرة للغاية عن مواجهة الشباب بسبب الإصابة.

وكان داكوستا قد غادر تدريبات فريقه الأخيرة بعد تعرضه لإصابة لم يستطع أن يستكمل عليها لينهي مران العميد الجماعي.

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ويعاني داكوستا من إصابة في الظهر وهو ما فضل بسببه الجهاز الطبي عدم استكمال اللاعب للمران خوفًا من تفاقم الإصابة.

ويسعى الاتحاد لتحقيق الفوز على الشباب بعد الهزيمة في اللقاء السابق أمام الهلال بثلاثة أهداف مقابل هدف ضمن الجولة الرابعة من الدوري.