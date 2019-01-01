دافيرسا: مواجهة يوفنتوس؟ لا شيء مستحيل!

مدرب بارما يتحدث قبل المباراة أمام متصدر السيري آ

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

اعترف روبيرتو دافيرسا المدير الفني لبارما بصعوبة مواجهة يوفنتوس مساء اليوم في الدوري الإيطالي، لكنه شدد في نفس الوقت على أنه لا مستحيل في كرة القدم.

يوفنتوس لم يخسر هذا الموسم في السيري آ، لكنه تعرض لخسارة قاسية الأسبوع الماضي أمام أتالانتا في كأس إيطاليا بنتيجة 3-0 ليُغادر البطولة في مفاجأة مدوية.

وتحدث دافيرسا الذي يقود بارما لموسم جيد عن اللقاء القادم قائلًا "يوفنتوس كان لديه عدة مشاكل في المباراة الأخيرة، لكنه يبقى أحد أفضل الفرق في أوروبا. الصعوبات التي واجهوها جاءت من طريقة لعب أتالانتا للمباراة، علينا أن نكون مدركين لقوة يوفنتوس وأن نحافظ على تركيزنا أمامهم. لا مستحيل في الحياة أو كرة القدم".

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"سندخل اللقاء ونحن فخورين بما قدمناه هذا الموسم، ما لا نستطيع فعله هو محاولة الدفاع للبحث عن التعادل منذ البداية، لأن هذا لن يُوصلنا إلى شيء. سنكون حذرين، لكن سنحاول في نفس الوقت استغلال نقاط ضعفهم. لقد أظهرنا في المباراة الأولى بالفعل أننا فريق قوي".

أخيرًا قال المدرب حول رفضه انتقال مدافعه برونو ألفيش إلى اليوفنتوس في آخر أيام سوق الانتقالات الشتوي "كانت ستكون فرصة عظيمة له، لكني مدرب هذا الفريق ومن المهم لي أن يبقى معنا".