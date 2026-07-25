أصبح الدولي الأوروجوياني داروين نونيز، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، أكثر قربًا من مغادرة قلعة الزعيم، في فترة الميركاتو الصيفي، رغم الجدل الدائر حول وجهته المُقبلة.

ويشير موقع "ذا أتلتيك" إلى أن داروين نونيز يحظى باهتمام نادي أتالانتا يونايتد، حيث أن المفاوضات الأولية بين الطرفين قد بدأت بالفعل، ولكن لم يتم التوصل إلى اتفاق نهائي، إلا أن النادي الأمريكي يدرس بجدية إمكانية التعاقد مع المهاجم الأوروجوياني. وفي إنجلترا، حيث لعب نونيز سابقًا مع ليفربول، يُوصف هذا الانتقال بأنه "صفقة غريبة".

ويوشك الإيفواري إيمانويل لاتي لاث، أغلى لاعب في تاريخ أتلانتا يونايتد، على مغادرة النادي، مما يفتح المجال أمام ضم لاعب مخصص جديد. ولهذا السبب، تم استبعاد المهاجم من تشكيلة المباراة يوم الأربعاء كإجراء احترازي.

ومن المقرر أن يتضح في الأسابيع المقبلة ما إذا كان بإمكان أتلانتا يونايتد فعليًا انتزاع نونيز من الهلال. يمتلك النادي الأمريكي القوة المالية اللازمة لإبرام صفقة من هذا القبيل، لكن لم يتم التوصل إلى اتفاق نهائي بعد.

ولا يزال المبلغ الذي سيكلفه نونيز غير واضح. ويقدر موقع «ترانسفيرماركت» قيمته حالياً بـ 20 مليون يورو. ويستمر عقده مع الهلال حتى منتصف عام 2028.

* 3 وجهات مختلفة لنونيز:

وبخلاف أتالانتا يونايتد، فقد ارتبط داروين نونيز بعدة وجهات أخرى، حيث ذكر الصحفي "ساشا تافوليري"، بأن مهاجم الهلال اقترب من الانتقال إلى بشكتاش التركي، حيث سيكون انتقاله بصفة الإعارة الموسمية.

وارتبط اسم داروين نونيز، بانتقال "محتمل" إلى برشلونة، إلا أن موقع 365Scores، أكد أن العملاق الكتالوني لم يتحرك بشكل رسمي للتعاقد مع المهاجم الأوروجوياني، إذ يقتصر الأمر على كونه اسمًا مطروحًا فقط.

* داروين خارج الهلال قريبًا:

وبعد انضمامه إلى الهلال، خلال الصيف الماضي، يبدو أن نونيز في طريقه للرحيل مرة أخرى. حيث فقد المهاجم البالغ من العمر 27 عامًا، مكانه في التشكيلة بعد أن تعاقد العملاق السعودي مع كريم بنزيما.

خلال 16 مباراة رسمية الموسم الماضي، سجل المهاجم ستة أهداف وصنع أربعة تمريرات حاسمة، فيما تقرر استبعاده من القائمة المحلية، والاكتفاء بمشاركته في دوري أبطال آسيا للنخبة، إلا أنه لم يلعب أي مباراة مع الهلال، منذ الفترة الشتوية، بسبب الخروج المبكر للزعيم من ثمن نهائي البطولة القارية.

ورغم ذلك، إلا أن مارسيلو باييلسا، قرر الاعتماد على داروين نونيز في نهائيات كأس العالم 2026، إلا أنه لم ينجح في التسجيل بأي مباراة، خلال دور المجموعات، قبل أن يغادر منتخب أوروجواي مبكرًا، بعد تعادلين مع السعودية (1-1) وكاب فيردي (2-2)، وخسارة أمام إسبانيا بهدف دون رد.