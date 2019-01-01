دارميان في ورطة بعد تعثر مفاوضات إنتر مع مانشستر يونايتد

مهمة صعبة للإيطالي في البحث عن نادي جديد



يواصل نادي إنتر الإيطالي، محاولاته من أجل التعاقد مع ماتيو دارميان مدافع مانشستر يونايتد هذا الصيف.

دارميان لا يعتبر من العناصر الأساسية للشياطين الحمر، حيث يعد فائضاً عن احتياجات المدرب أولي سولشار.

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إنتر يعتبر هو أكثر الفرق اهتماماً بالتعاقد مع الظهير الإيطالي، ولكن سعره يمثل مشكلة كبيرة حتى الآن.

يونايتد يطلب من 10 إلى 12 مليون يورو من أجل التخلي عن اللاعب، بينما يعرض إنتر حوالي نصف هذا الرقم.

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راتب دارميان يمثل مشكلة كبيرة أيضاً، حيث يحصل على 3 مليون يورو سنوياً، وهو المبلغ الذي يصعب على إنتر تحمله.

ومن المتوقع أن يتسبب في مشكلة كبيرة للاعب وناديه، لتصبح مهمة البحث عن نادي جديد له بسوق الانتقالات مهمة غاية في الصعوبة.