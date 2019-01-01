دارميان في إيطاليا لإنهاء انتقاله إلى بارما

رابع الراحلين عن يونايتد إلى إيطاليا..

فيسبوك تويتر أحمد أباظة

أبدى ماتيو دارميان ظهير مانشستر يونايتد سعادته بالعودة إلى إيطاليا من جديد، لإكمال صفقة انتقاله إلى بارما.

وقال دارميان لسكاي سبورت إيطاليا:"أنا سعيد بالعودة للديار، بالتأكيد هي فرصة رائعة للعودة إلى منتخب إيطاليا".

وسيصبح دارميان رابع لاعبي يونايتد انتقالاً للدوري الإيطالي هذا الموسم، بعد انتقال روميلو لوكاكو وأليكسيس سانشيز إلى إنتر ميلان، وكريس سمولينج إلى روما.

وأضاف عن زملائه الراحلين:"إنهم لاعبين أقوياء وأتمنى لهم الأفضل، أنا واثق أنهم سيحظون بموسم عظيم".

ووفقاً للتقارير ستنتهي الصفقة مقابل 1.5 مليون يورو، ليرحل الظهير الذي انضم ليونايتد في صيف 2015 قادماً من تورينو مقابل 18 مليون يورو.