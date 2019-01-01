دارميان: تشرفت بارتداء قميص مانشستر يونايتد

رغم عدم ظهوره بالشكل الكافي مع النادي الإنجليزي

بقلم علي سمير تابعوه على تويتر

أصر ماتيو دارميان مدافع نادي بارما الإيطالي، على سعادته بتجربة ارتداء قميص مانشستر يونايتد.

دارميان رحل عن مانشستر يونايتد هذا الصيف، ليتوجه لصفوف بارما، لعدم حصوله على فرصة اللعب كأساسي مع النادي الإنجليزي.

وقال الإيطالي عن تجربة اللعب للشياطين الحمر:"التوقيع لمانشستر كان في غاية السهولة، أتشرف كثيراً بارتداء قميص هذا النادي".

وأضاف:"لو أتيحت لي نفس الفرصة مرة اخرى سأكررها، أردت اللعب والقتال على مركزي، لكن العودة لإيطاليا أغرتني بالرحيل".

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وتابع:"كان علي تقبل قرارات المدرب في النهاية حول من يشارك أو يجلس على دكة البدلاء".

يذكر أن دارميان ظهر في 92 مباراة فقط خلال 4 مواسم قضاها مع مانشستر، منهم 7 الموسم الماضي.