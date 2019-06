خيمينيز عن ضم جواو فيليكس: يستحق 120 مليون يورو

مصعب صلاح تابعوه على تويتر

أكد خوسيه خيمينيز، مدافع منتخب أوروجواي وأتلتيكو مدريد، أنّ جواو فيليكس يستحق 120 مليون يورو مشيرًا إلى أنّ نتيجة مباراة اليابان ليست سيئة.

أوروجواي تعادل مع اليابان بالجولة الثانية من لقاءات المجموعة الثالثة في كوبا أمريكا.

وقال خيمينيز في تصريحات لصحيفة "ماركا" الإسبانية: "التعاقد مع ماركوس ليورنتي أمر رائع للغاية. أتابعه منذ أن كان لاعبًا لديبورتيفو ألافيس وأعرف قيمته ومدى الإضافة للفريق".

وتابع: "واثق من أنّ الروخي بلانكوس سيقوم بعدد من التعاقدات في الفترة المقبلة وفي حال أننا اتفقنا على ضم فيليكس مقابل 120 مليون فأعتقد أنه يستحق ذلك".

صاحب الـ24 عامًا أكد أنّه تابع فيليكس وشاهد العديد من مقاطع الفيديو الخاصة به ويراه مناسبًا لخطة الفريق.

وحول التعادل مع اليابان، علّق: "لقد لعبنا مباراة جيدة والمنافس ظهر بصورة مميزة أيضًا ولا أرى النتيجة سيئة. الهدف الذي سجلته جاء بعد التدريب المستمر ومعرفة أفضل الطرق للوصول لمرمى المنافس".

واختتم: "تعلمنا الكثير من الدروس بعد التعادل مع اليابان وأعتقد أننا على استعداد لمواجهة تشيلي في الجولة المقبلة وتفادي هذه الأخطاء".

جدير بالذكر أنّ منتخب أوروجواي انتصر برباعية نظيفة على إكوادور في الجولة الأولى وهي النتيجة ذاتها التي خسر بها اليابان أمام تشيلي.

The surprises keep coming at #CopaAmerica2019



, coming off a 4-0 loss to in their opener, have held to a draw 😲 pic.twitter.com/Nq5Dhj68C0