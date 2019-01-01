خيمينيز: مستعد للموت من أجل الفوز بدوري الأبطال

أبرز ما قاله خيمينيز قبل مواجهة أتلتيكو مدريد ويوفنتوس في دوري أبطال أوروبا

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قال نجم وقلب دفاع أتلتيكو مدريد الدولي الأوروجوياني خوسيه ماريا خيمينيز إنه مستعد للموت من أجل الفوز بدوري أبطال أوروبا مع أتلتيكو مدريد. .

ويستعد أتلتيكو مدريد للمواجهة الأولى له في دوري أبطال أوروبا أمام يوفنتوس ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات.

وقبل المباراة، قال خيمينيز إن اللعب في دوري أبطال أوروبا يختلف عن أي مسابقة أخرى، إنها بطولة بأجواء خاصة والفوز بها يمثل حلمًا لا يمكن تخيله أو شرحه.

— جول العربي - Goal (@GoalAR) September 16, 2019

وأضاف: "الطموحات تتجدد هنا في كل عام وفي كل موسم نتمنى تحقيق هذه البطولة التي فشلنا في تحقيقها في الماضي، وبوجود دييجو سيميوني والمجموعة التي نمتلكها من اللاعبين تكون الأمور أكثر حماسًا بالطبع"

وتابع: "حققت العديد من البطولات بقميص أتلتيكو مدريد ولكن ما زال دوري الأبطال يداهمني كحلم، مستعد للتضحية بكل شيء من أجل الفوز بهذه البطولة، مستعد للموت من أجل دوري أبطال أوروبا"

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يذكر أن أتلتيكو مدريد قد خرج من دور الستة عشر لدوري أبطال أوروبا الموسم الماضي على يد يوفنتوس الذي سيبدًا مواجهاته في البطولة ذاتها هذا العام أمامه.