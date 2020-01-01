خيتافي يطلب التعاقد مع 4 لاعبين من ريال مدريد

هل يتخلى زيدان عن الرباعي هذا الصيف؟

يكثف نادي خيتافي الإسباني، محاولاته لتدعيم صفوفه خلال فترة الانتقالات الصيفية، باستهداف 4 لاعبين دفعة واحدة من ريال مدريد.

ريال نجح مؤخراً في الحصول على لقب الدوري الإسباني، ومن المتوقع تخليه عن بعض العناصر، من أجل إعادة بناء الفريق استعداداً للموسم القادم.

صحيفة "as" الإسبانية، أكدت اهتمام خيتافي بالتعاقد مع 4 لاعبين من ريال، وهم ألفارو أودريوزولا، بورخا مايورال، براهيم دياز ورينيير جيسوس.

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وأوضحت أن أنخيل توريس رئيس خيتافي، سبق وأن حاول التعاقد مع دياز الصيف الماضي، وسيكرر الأمر مرة أخرى وسط منافسة شرسة من ريال بيتيس.

مايورال كذلك يعتبر من أهم العناصر الرئيسية التي يسعى خيتافي للتعاقد معها بشكل نهائي، حيث يطمح النادي لإقناع المدرب زين الدين زيدان بالتخلي عنه هو الآخر.

وبالنسبة لأودريوزولا الذي يجيد اللعب في مركز الظهير الأيمن، فتبدو الفرصة ضعيفة جداً لرحيله، خاصة بعد انتقال أشرف حكيمي إلى صفوف إنتر بشكل رسمي.

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وأما الشاب البرازيلي رينيير جيسوس، فمن المتوقع محاولة ضمه ولكن على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد، لاكتساب الخبرات اللازمة قبل العودة إلى ريال.

ويواجه الفريق الإسباني منافسة شرسة من نظيره الألماني ليفركوزن لضم رينيير، حيث يريد هو الآخر استعارة اللاعب كبديل محتمل لكاي هافيرتس المتوقع انضمامه لتشيلسي.