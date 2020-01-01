خيتافي يشكو جماهير أياكس بعد أحداث الدوري الأوروبي

شغب جماهيري في ليلة خروج الفريق الهولندي

قرر نادي خيتافي الإسباني، تقديم شكوى للشرطة الهولندية والاتحاد الأوروبي، بشأن ما حدث في ملعب يوهان كرويف معقل نظيره أياكس أمستردام، أمس الخميس.

خيتافي تأهل لدور الـ16 من دوري أبطال أوروبا، رغم خسارته 2/1 من أياكس، حيث صعد بفضل انتصاره بالذهاب على أرضه ووسط جماهيره بثنائية نظيفة.

المباراة شهدت أحداث شغب كبيرة بعد الهدف الثاني لأياكس، والذي أحرزه ماتياس أوليفيرا لاعب خيتافي بالخطأ في مرماه بالدقيقة 63.

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وهو ما دفع أقارب لاعبي خيتافي لمغادرة منصة ملعب يوهان كرويف، بعد تعرضهم لهجوم عنيف من مشجعي أياكس.

داميان سواريز مدافع الفريق الإسباني قال:"زوجتي وبناتي كانوا في الملعب وألقوا عليهم كل شيء".

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وأكدت أيضاً كارلا كاراسكوسا زوجة ديفيد سوريا حارس خيتافي، أنها عانت من إهانات وتخويف واعتداءات بالغة خلال تواجدها بمدرجات الملعب رفقة باقي اقارب اللاعبين.

ومن المقرر أن ينظر الاتحاد الأوروبي في هذه الشكوى بالتعاون مع الشرطة الهولندي، وسط توقعات بعقوبة منتظرة على أياكس بعد ما بدر من جماهيره.