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الدوري الاسباني الدرجة الأولى

رئيس خيتافي: هناك مؤامرة على مدريد

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رئيس فريق خيتافي يرى أنّ الاتحاد الإسباني يخطط لإسقاط فرق مدريد في البطولات المحلية

    مصعب صلاح      تابعوه على تويتر

اتهم أنخيل توريس، رئيس نادي خيتافي، بوجود مؤامرة من الاتحاد الإسباني لكرة القدم ورابطة الأندية ضد فرق مدريد.

خيتافي يحتل المركز الثامن في الدوري الإسباني بعد مرور 15 جولة ويواجه بلد الوليد في كأس الملك.

وقال توريس في تصريحات خلال الاجتماع السنوي لإدارة الفريق: "هناك مؤامرة على مدريد، يرغبون في إسقاط فرق العاصمة وإبعادها عن المنافسة".

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وأوضح: "أعلم بوجود نية لهبوط فريقين من مدريد إلى دوري الدرجة الثانية بنهاية الموسم".

ويتواجد 4 فرق من مدريد في الدوري الإسباني وهم ريال مدريد وأتلتيكو مدريد وخيتافي وريو فاييكانو.

وصعد فاييكانو لتوه من دوري الدرجة الثانية خلال الموسم الجاري، كما أنّ خيتافي هبط وعاد في الموسم الماضي.

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