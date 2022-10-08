خيتافي ضد ريال مدريد: مباشر لحظة بلحظة

تابع البث الكتابي المباشر لمباراة خيتافي ضد ريال مدريد في إطار مباريات الجولة الثامنة من الدوري الإسباني لموسم 2022/2023

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خيتافي × ريال مدريد

تغطية مباشرة لحظة بلحظة

تشكيل ريال مدريد

يبدأ أنشيلوتي بالتشكيل التالي...

التشكيل | 4-3-3

أندري لونين

دافيد ألابا - أنطونيو روديجير - إيدير ميليتاو - داني كارباخال

إدوارد كامافينجا - أوريلين تشاوميني - لوكا مودريتش

فينسيوس جونيور - رودريجو جوس - فيدريكو فالفيردي

تشكيل خيتافي

يبدأ كيكي سانشيز بالتشكيل التالي..

التشكيل | 5-3-2

دافيد سوريا

فابريزيو أنجليزي - دجيني داكونام - ستيفان ميتروفيتش - دومينجيوس دوارتي - داميان سواريز

كارليس ألينيا - أنجيل ألجوبيا - لويس ميلا

إنيس أونال - بورخا ماريوال

في المقابل يتواجد خيتافي في المركز الخامس عشر برصيد 7 نقاط ويسعى لتحقيق نتيجة إيجابية لتحسين وضعه في جدول الترتيب.

يسعى المرينجي لتعويض تعثره في الجولة الماضية بالتعادل مع أوساسونا وكسر عقدة خيتافي خارج أرضه حيث حقق فوز وحيد في أخر أربع جولات، من أجل مواصلة اقتسام الصدارة مع برشلونة وخوفًا من فقدانها قبل الكلاسيكو بالجولة المقبلة.

أعزائي المتابعين أهلًا بكم وسهلًا في البث الكتابي المقدم من موقع جول لمباراة خيتافي ضد ريال مدريد في إطار مباريات الجولة الثامنة من الدوري الإسباني لموسم 2022/2023، على ملعب كوليسيوم ألفونسو بيريز.