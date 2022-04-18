خيانة برشلونة .. الرئيس التنفيذي السابق حذر مستثمرين من العمل مع النادي!

عاد مشروع "إسباي بارسا" الخاص بنادي برشلونة الإسباني إلى عناوين الأخبار، لكن ليس بسبب بدء الأعمال.

السبب في عودة المشروع إلى الواجهة هو وجود مخاوف لدى عدد كبير من مديري برشلونة بشأن صعوبة إغلاق القرض الذي وافق عليه الشركاء مؤخرًا، والذي تبلغ قيمته 1.5 مليار يورو.

السبب في صعوبة إغلاق القرض، وحسب صحيفة "ara" الإسبانية، كان فيران ريفرتر الرئيس التنفيذي السابق لنادي برشلونة.

وحسب الصحيفة، فإن ريفرتر تواصل مع مسؤولي مجموعة جولدمان ساكس الأمريكية، وحذرهم من مخاطر الاستثمار حاليًا في برشلونة.

ريفرتر كان قد سافر إلى الولايات المتحدة قبل ترك منصب الرئيس التنفيذي لنادي برشلونة، وذلك من أجل دفع محادثات النادي الكتالوني مع المؤسسة الاستثمارية الأمريكية والحصول على تمويل.

وبعد استقالته من منصبه، قرر ريفرتر الحفاظ على سمعته المهنية، وأخطر أعضاء المفاوضات بأن المشروع ليس في أيدٍ أمينة بعد إعادة الهيكلة الداخلية التي قام بها جوان لابورتا في برشلونة.

صحيفة "ara" كشفت أيضًا أن بعض أعضاء مجلس إدارة برشلونة اعترفوا بقلقهم بشأن صعوبة الحصول على التمويل في الوقت المناسب.

لكن مصادر أخرى في برشلونة أكدت للصحيفة الإسبانية على وجود انسجام جيد بين جولدمان ساكس والنادي، وأنه لا يوجد قلق بشأن التمويل.

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