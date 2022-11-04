خوف أم دبلوماسية؟ الصحافة البولندية تشيد بالسعودية

المنتخب البولندي سيواجه نظيره السعودي في الجولة الثانية بالمونديال.

أكد الصحفي البولندي تيمون يانتريك، على أن مواجهة منتخب بلاده أمام السعودية لن تكون بالسهولة التي يتخيلها البعض، مشيرًا إلى أن مدرب بولندا يعلم جيدًا المنتخب السعودي.

ويقع المنتخب البولندي رفقة السعودية في المجموعة الثالثة في كأس العالم قطر 2022، رفقة منتخبي الأرجنتين والمكسيك.

وقال الصحفي البولندي خلال تصريحات لبرنامج "في المرمى" المذاع على قناة العربية: "ستكون مباراتنا أمام السعودية ليست سهلة، ولكن لا بد أن لا نثق في البيانات، لأن المدرب كان شاهد أداء المنتخب السعودي ويعرفه جيدًا".

وتابع: "المباراة الأكثر أهمية لنا هي أمام المكسيك، لأننا إذا خسرنا هذه المباراة فإن بطولة كأس العالم ستكون أمرًا بعيد المنال، وأيضًا سيكون من الصعب احتلال المركز الثاني بالمجموعة".

ويستعد المنتخب السعودي حاليًا للمشاركة في كأس العالم قطر 2022، خلال معسكر أخير مُقام في العاصمة الإماراتية أبو ظبي، حيث يستعد لمواجهة ودية يوم الأحد المقبل أمام أيسلندا.