خوف أم تشاؤم؟ .. جماهير النصر ترفض أهزوجة "هاتوا الهلالي"

خلاف بين جماهير العالمي

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فجرت أهزوجة "هاتوا الهلالي" خلافًا بين جماهير النصر خلال خروجها من استاد الملك فهد الدولي عقب نهاية المباراة أمام الفيحاء.

النصر هزم الفيحاء 3-1 وتقدم للمركز الثاني في جدول الترتيب برصيد 25 نقطة وبفارق 4 نقاط عن الهلال في الصدارة، والذي هزم الأهلي في آخر الجولات 3-1.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

مجموعة من الجمهور النصراوي وخلال خروجها من الملعب بدأت تهتف "هاتوا الهلالي"، لكن ظهرت أصوات من مجموعة أخرى تقول "لا لا" وتُطالب بالتوقف عن هذا الهتاف.

"هاتوا الهلالي" أهزوجة اعتادت جماهير الأندية المنافسة للهلال التغني بها قبل مواجهات أنديتهم ضد الزعيم، وقد تغني بها جمهوري الاتحاد والأهلي مؤخرًا والنتيجة كانت خسارة الفريقين أمام الزعيم.

جماهير النصر الرافضة لترديد الأهزوجة ربما كانت قلقة من الخسارة أمام الهلال أم من التأثير السلبي لها وكأنها فأل شؤم على الفرق التي تُواجه الفريق الأزرق.

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