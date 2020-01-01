خوفًا من كورونا.. رابطة اللاعبين الإيطاليين تتمرد على قرار الحكومة

رابطة اللاعبين الإيطاليين ترفض العودة للتدريبات بداية مايو

رفضت رابطة اللاعبين الإيطاليين قرار الحكومة بعودة الأندية إلى التدريبات من جديد في بداية الشهر المقبل وتحديدًا في الرابع من مايو.

وكان الدوري الإيطالي قد توقف في الثالث عشر من مارس بسبب إصابة دانييلي روجاني مدافع يوفنتوس بفيروس كورونا الجديد، ثم إعلان إصابة العديد من اللاعبين.

وفي الوقت الذي تراجعت فيه مؤشرات الإصابات والوفيات بالوباء الجديد في إيطاليا والعديد من الدول المجاورة، تستعد أندية كرة القدم للعودة إلى النشاط من جديد.

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وحول ذلك، يبدو أن الأمر في إيطاليا مرفوض من قبل اللاعبين الذين يخافون على أنفسهم من أن يكونوا عرضة للإصابة بالوباء في حال العودة إلى اللعب من جديد.

ورغم قرار الحكومة الذي يأمر بإعادة التدريبات بشكل طبيعي بداية من الرابع من مايو المقبل تمهيدًا لعودة المسابقة من جديد، يميل اللاعبون نحو التمرد.

ونشرت رابطة لاعبي كرة القدم الإيطاليين بيانًا صحفيًا عبر موقعها الرسمي على الإنترنت، حيث قال من خلاله إنها أصيبت بخيبة أمل بسبب ما قررته الحكومة بشأن العودة إلى التدريبات.

ووفقًا للاعبين، فإن العودة إلى التدريبات الفردية في المركز الرياضي وجمع اللاعبين في مكان واحد مرة أخرى من الممكن أن يؤدي إلى تفاقم الوضع.

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يذكر أن الدوري الإيطالي يشير إلى تواجد يوفنتوس في الصدارة، وسط ملاحقة من لاتسيو وإنتر في منافسة ثلاثية غائبة عنه منذ سنوات.