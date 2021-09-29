خوفًا من ضياع فرصة مبابي .. ريال مدريد يفكر في البدائل!

ريال مدريد يخطط بشكل متواصل لسوق الانتقالات.

يعد التعاقد مع الفرنسي كيليان مبابي أولوية بالنسبة إلى نادي ريال مدريد الإسباني في سوق الانتقالات، حيث يقترب نجم باريس سان جيرمان من الانتقال إلى ملعب "سانتياجو برنابيو".

وإذا حدث كل شيء كما هو متوقع، فإن مبابي سينتقل بالمجان إلى ريال مدريد في الصيف المقبل بعد انتهاء عقده مع باريس سان جيرمان.

نادي العاصمة الفرنسية يواصل الضغط على مبابي من أجل تجديد عقده، وسيقوم بكل ما يلزم من أجل محاولة إقناع الفرنسي الدولي بالتوقيع على عقد جديد.

ريال مدريد من جانبه لا يريد أي مخاوف، وهذا هو السبب في أنه بدأ العمل بالفعل على بدائل أخرى، حتى لا ينتهي به المطاف في الموسم المقبل بدون مهاجم.

صحيفة "لا جازيتا ديلو سبورت" الإيطالية أكدت أن ريال مدريد وضع اسم النيجيري فيكتور أوسيمين مهاجم نادي نابولي ضمن أهدافه.

أوسيمين يعد حاليًا واحدًا من بين أفضل لاعبي الدوري الإيطالي في الموسم الحالي، وتمكن من تسجيل ستة أهداف وصنع هدفًا في ست مباريات، وهو رقم يجعله من بين المهاجمين الأكثر فعالية في أوروبا.

في الواقع، كان أوسيمين صاحب أفضل سجل تهديفي في أوروبا خلال شهر سبتمبر الماضي مع الفرنسي كريم بنزيما نجم ريال مدريد.

وتشعر إدارة نادي نابولي بسعادة غامرة ويحتفلون بأن استمرار التعاقد مع أوسيمين من ليل الفرنسي مقابل 70 مليون يورو في صيف 2020 قد أتى بثماره.

الصحيفة الإيطالية أشارت إلى أن تألق أوسيمين لم يجذب فقط أنظار ريال مدريد، لكن عددًا من الأندية الأوروبية الكبرى تراقب النيجيري الدولي حاليًا، وفي مقدمتهم مانشستر يونايتد وتشيلسي ومانشستر سيتي وباريس سان جيرمان.

وأكدت عدد من وسائل الإعلام الإيطالية أن نابولي سيكون على استعداد لبيع أوسيمين من أجل تعزيز الفريق في عدد من المراكز، لكن طالما وصله مبلغ أكبر من 70 مليون يورو التي دفعها في صيف 2020 لضمه.

انقر هنا من أجل المشاركة في تحديات باور هورس والفوز بجوائز قيمة

اقرأ أيضًا