خوفًا من صافرات الاستهجان؟ جالتييه يكشف سر عدم إشراك حكيمي في دوري الأبطال

مدرب باريس سان جيرمان يتحدث عن السبب الذي دفعه إلى عدم إشراك أشرف حكيمي أساسيًا في دوري الأبطال مساء الأربعاء.

برر كريستوف جالتييه المدير الفني لنادي باريس سان جيرمان الفرنسي السبب الذي دفعه إلى عدم إشراك المغربي أشرف حكيمي أساسيًا في مباراة الفريق أمام مكابي في دوري أبطال أوروبا.

باريس سان جيرمان سافر لمواجهة مكابي في الجولة الثانية من دور المجموعات من دوري أبطال أوروبا، وسط حالة من الشكوك حول الاستقبال الذي سيواجهه النجم المغربي.

حكيمي تلقى صيحات استهجان غزيرة في كل لمسة للكرة خلال مباراة السوبر الفرنسي أمام نانت، والتي أقيمت أيضًا خارج فرنسا.

وقال جالتييه في تصريحات لوكالة "فرانس برس" بعد المباراة عن سبب عدم إشراك المغربي: "لم يبدأ حكيمي لمجرد أن شارك أساسيًا في ثماني مباريات من أصل تسع مباريات منذ بداية الموسم".

وأضاف: "الأمر لا علاقة له بالأجواء، أو بما حدث في كأس السوبر الفرنسي".

حكيمي دخل إلى المباراة بالفعل، لكن في الدقيقة 83 بدلًا من الفرنسي نوردي موكيلي، لكنه واجه عاصفة من صافرات الاستهجان.

المغربي وضع أصابعه في أذنيه أثناء دخول الملعب، وهي حركة لم يفسرها لاحقًا، لكن من البديهي أنها كانت للرد على الصافرات التي تم إطلاقها عليه كلما لمس الكرة.

وتمكن باريس سان جيرمان من الفوز على مكابي بنتيجة 3-1، ليتصدر النادي الفرنسي المجموعة الثامنة برصيد ست نقاط بفارق الأهداف عن بنفيكا الثاني.