خوفًا من رحيله مجانًا .. برشلونة يمارس أساليب الضغط على ديمبيلي

برشلونة يضغط على ديمبيلي

يبدو أن الحديث لايزال مستمرًا عن مستقبل عثمان ديمبيلي مع برشلونة، وإمكانية تجديد عقده خلال الفترة المقبلة.

الفرنسي عانى في الفترة الأخيرة من إصابة تعرض إليها خلال تواجده مع منتخب بلاده فرنسا في يورو 2020، وأجرى عملية جراحية في الفخد.

إصابة اللاعب الأخيرة حرمته من الظهور حتى الآن مع برشلونة في الموسم الجديد، لتنضم إلى سلسلة غياباته الطويلة بسبب الإصابات التي يعاني منها منذ الانتقال إلى ملعب "كامب نو" قادمًا من بوروسيا دورتموند الألماني.

ماذا قيل عن عثمان ديمبيلي اليوم؟

حسب ما ورد عن صحيفة "سبورت" الكتالونية، فإن ديمبيلي، اقترب من العودة للمشاركة مع البرسا في المباريات المقبلة.

وشددت على أن مع اقتراب عودة ديمبيلي يستمر الحديث عن المفاوضات من جانب برشلونة من أجل تجديد عقده، الذي من المقرر أن ينتهي في الصيف القادم.

وأشارت إلى أن في حالة عدم الوصول إلى اتفاق على تجديد العقد، سيبقى عثمان، في المدرجات حتى نهاية الموسم الجاري.

ما هو موقف برشلونة؟

بحسب "سبورت"، فإن ماتيو أليماني، المدير الرياضي في النادي يجرى محادثات يوميًا مع وكيل ديمبيلي، موسى سيسوكو من أجل التجديد.

النادي الكتالوني لايريد رحيل اللاعب مجانًا في يونيو القادم، ومن جانبه يمارس سياسة الضغط على اللاعب مع اقتراب عودته إلى الملاعب وتهديده بورقة الجلوس على دكة البدلاء.

ما هو موقف اللاعب؟

ديمبيلي يشعر بالارتياح في برشلونة ويفضل البقاء لإظهار أنه لاعب يُعتمد عليه بعد أن حرمته الإصابات من إثبات ذلك.

الجدير بالذكر أنه منذ انضمام صاحب الـ 24 عامًا إلى برشلونة شارك في 118 مباراة بمختلف البطولات، وتمكن من تسجيل 30 هدفًا، وصنع 21 تمريرة حاسمة، أما على الجانب الآخر فقد غاب الفرنسي عن المشاركة بسبب الإصابات، إجمالي 668 يومًا، ولم يخض خلال تلك الفترة سوى 98 مباراة بحسب "ترانسفير ماركت".

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