خوفًا على حياته .. ليفربول يناشد ماني بالتخلي عن السنغال في أمم إفريقيا

طلب نادي ليفربول الإنجليزي من نجمه السنغالي ساديو ماني ألا يخاطر بصحته من خلال خوض مباراة الدور ربع النهائي من بطولة كأس أمم إفريقيا، والتي تجمع بين "أسود التيرانجا" وغينيا الاستوائية.

منتخب السنغال يواجه غينيا الاستوائية مساء الأحد في مباراة ربع نهائي كأس أمم إفريقيا، في المباراة الأخيرة من دور الثمانية في البطولة، وهي المباراة التي لا ينوي ماني بأي شكل الغياب عنها.

لماذا يطلب ليفربول عدم مشاركة ماني؟

خلال مواجهة السنغال أمام الرأس الأخضر التي أقيمت الثلاثاء الماضي، اصطدم ماني بالحارس فوزينيا وسقط الثنائي على الأرض.

وخرج ماني لاحقًا، ونُقل إلى المستشفى يشكو من الدوار، بعد أن بقي في البداية على أرض الملعب، وسجل الهدف الأول من ثنائية السنغال.

ماذا فعل ليفربول؟

حسب صحيفة "ديلي ميل" الإنجليزية، اتصل ليفربول بالجناح السنغالي ومديري المنتخب لتوضيح موقفهم من مشاركة ماني.

لكن رغم محاولات ليفربول، فإن النادي الإنجليزي لا يملك القوة لإملاء موقفه على ماني ومنتخب السنغال.

كما أصر طبيب منتخب السنغال على عدم تعرض ماني لارتجاج في المخ، وقال في بيان: "اختفت جميع الأعراض التي كان يعاني منها داخل الملعب، كل شيء طبيعي في الأشعة السينية".

ونشر ماني صورًا لنفسه عبر مواقع التواصل الاجتماعي على دراجة تمرين، وشارك في التدريبات يوم السبت، مما أدى إلى زيادة مخاوف ليفربول من مشاركته أساسيًا في مباراة الرأس الأخضر.

ما هي بروتوكولات الدوري الإنجليزي لإصابات الدماغ؟

وضع الدوري الإنجليزي بروتوكولات صارمة ضد الإصابات في الرأس من أجل حماية اللاعبين.

إصابة ماني، إذا كانت حدثت في الدوري الإنجليزي، فإنها تلقائيًا تعني غياب اللاعب عن المباراة التالية.

كما اتهمت جمعية "HeadWay" الخيرية المعنية بإصابات الدماغ منتخب السنغال بتفضيل الفوز على صحة اللاعب، وطالبت الاتحاد الدولي لكرة القدم بإظهار الريادة من خلال التدخل في هذه القضية.

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