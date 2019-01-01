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الدوري المصري الممتاز

خوفًا من الإصابة - هشام محمد قد يغيب عن لقاء الجونة

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هشام محمد
لاسارتي يدرس إمكانية إراحة هشام محمد في لقاء الجونة
    مصعب صلاح      تابعوه على تويتر

يخطط مارتن لاسارتي، المدير الفني للنادي الأهلي، لاستبعاد هشام محمد من مباراة الجونة في الجولة 24 من الدوري المصري.

هشام محمد شارك في فوز المارد الأحمر بثلاثية لهدف على الداخلية وتقليص الفارق مع الزمالك المتصدر.

وعانى لاعب المقاصة السابق من آلام في العضلة الأمامية بعد مباراة الداخلية، كما خضع لعدد من الفحوصات الطبية.

وسوف يخضع اللاعب لفحوصات إضافية غدًا، الجمعة، للوقوف على حالته النهائية، إلا أنّ هناك اتجاه من المدرب لاستبعاده من اللقاء كإجراء احترازي.

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جدير بالذكر أنّ حسام غالي، مدير الكرة بالجونة، طلب من الأهلي الموافقة على مشاركة المعاريين في اللقاء.

الأهلي يتحل المركز الثالث في ترتيب الدوري المصري برصيد 45 نقطة بالتساوي مع بيراميدز ويبتعد بفارق 7 نقاط ومباراة عن الزمالك المتصدر.

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