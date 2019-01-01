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الدوري الإنجليزي الممتاز

خوان ماتا: في أي مكان تذهب إليه من الممكن أن تصطحب دي خيا معك

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خوان ماتا يواصل الثناء على الحارس العملاق ديفيد دي خيا

 

يوسف حمدي    فيسبوك      تويتر

أشاد خوان ماتا نجم مانشستر يونايتد بمواطنه وزميله في الفريق ديفيد دي خيا، وذلك بعد المباراة الملحمية التي قدمها أمام توتنهام أمس الأحد.

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وفاز مانشستر يونايتد على توتنهام بهدف مقابل لا شيء سجله ماركوس راشفورد، في مباراة حقق فيها دي خيا 14 تصديًا في رقم قياسي جديد.

وبعد المباراة، ذهب الجميع لتحية الحارس الدولي الإسباني على الأداء الخرافي الذي قدمه، وأشار خوان ماتا بإشارة انبهار حيث وضع يده على رأسه وسط ابتسامات متبادلة بينهما.

وبعد المباراة أثنى ماتا كثيرًا على دي خيا، حيث قال: "دي خيا رجل مثالي، في حال أردت الذهاب إلى أي مكان فإنه من الممكن أن تصطحبه معك لأنه سيفيدك على أية حال"

وأضاف ماتا: "العمل الذي يقوم به دي خيا خلال السنوات الماضية لا يصدق، واليوم أثبت للجميع أنه كان ولا زال أحد أهم وأبرز الحراس على مستوى العالم"

يذكر أن دي خيا كان قد تخطى هذا العدد من التصديات في مباراة واحدة الموسم الماضي، وتحديدًا في مواجهة آرسنال التي فاز بها الشياطين الحمر بثلاثة أهداف مقابل هدف.

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