خوان جامبر | سواريز يقتنص فوز برشلونة على آرسنال

البيستوليرو يسجل في الدقيقة 90..

فيسبوك تويتر أحمد أباظة

تغلب برشلونة الإسباني على ضيفه آرسنال الإنجليزي بهدفين مقابل هدف وحيد في مباراة كأس خوان جامبر الودية السنوية المعتادة في افتتاح الموسم.

بدأ برشلونة بتشكيل مكون من: نيتو – سيميدو – بيكيه – أومتيتي – ألبا – دي يونج – راكيتيتش – بويج – ديمبيليه – جريزمان – بيريز سايول

فيما دفع آرسنال بكل من: لينو – ميتلاند نايلز – تشيمبرز – سوكراتيس – مونريال – ويلوك – تشاكا – مخيتاريان – أوزيل – نيلسون – أوباميانج

سجل بيير ايميريك أوباميانج هدف التقدم لآرسنال في الدقيقة 36، بعد تمريرة حاسمة من الألماني مسعود أوزيل.

مع بداية الشوط الثاني دفع إرنستو فالفيردي مدرب برشلونة بـ7 تبديلات دفعة واحدة، حيث أتى مارك أندريه تير شتيجن على حساب نيتو، وحل توديبو وكليمون لونجليه بدلاً من جيرارد بيكيه وصامويل أومتيتي.

فيما أتى سيرجي روبرتو وسيرجيو بوسكيتس وكارلس ألينيا على حساب ريكي بويج وفرينكي دي يونج وإيفان راكيتيتش، وأخيراً رافينياً بدلاً من بيريز.

على الناحية الأخرى أجرى أوناي إيمري مدرب آرسنال تبديلين، بنزول ماتيو جيندوزي وسياد كولاسيناتش على حساب ريس نيلسون وناتشو مونريال.

وفي الدقيقة 63 واصل فالفيردي تبديلاته بنزول لويس سواريز بدلاً من عثمان ديمبيليه، وميراندا بدلاً من جوردي ألبا، وموسى واجيه بدلاً منه نيلسون سيميدو.

وفي الدقيقة 69 نجح برشلونة في إدراك التعادل بهدف عكسي سجله ميتلاند نايلز في شباكه.

على الناحية الأخرى أجرى إيمري 3 تبديلات في الدقيقة 73 بنزول ساكا وداني سيبايوس ومارتينيلي بدلاً من مخيتاريان وويلوك وأوزيل.

وفي الدقيقة 86 حل لوكاس توريرا ونكيتياه وشكودران موستافي بدلاً من جرانيت تشاكا وأوباميانج وسوكراتيس.

أخيراً في الدقيقة 90 سجل لويس سواريز هدف الفوز بعد تمريرة حاسمة من سيرجي روبرتو، ليتوج برشلونة ببطولته الودية.