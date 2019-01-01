خوانفران: الخسارة من ريال مدريد في نهائي الأبطال "جرح" لن يُشفى

تعرف على تصريحات خوانفران حول الهزيمة أمام ريال مدريد في نهائي الأبطال 2014 و2016

مصعب صلاح تابعوه على تويتر

أكد خوانفران، لاعب أتلتيكو مدريد السابق، أنّه لن ينسى أبدًا نهائي دوري أبطال أوروبا في 2014 و2016 حينما خسر الروخي بلانكوس أمام ريال مدريد.

ريال مدريد انتصر في 2014 بنتيجة 4-1 بينما أهدر خوانفران ركلة الجزاء الحاسمة في 2016.

وقال لاعب ساوباولو الجديد في مؤتمر تقديمه: "لا يمكن أن أنسى أبدًا الهزيمة مرتين من ريال مدريد في نهائي دوري أبطال أوروبا. إنّه جرح لن يُشفى أبدًا".

وتابع: "لعبت 11 نهائي مع اتلتيكو مدريد ولم أخسر سوى مرتين فقط وكلاهما في نهائي التشامبيونزليج".

صاحب الـ 34 عامًا أكد أنّ مدرب أتليتكو مدريد، دييجو سيميوني، وإدارة الروخي بلانكوس طلبت منه البقاء ولكنّه فضّل الاجتماع مع عائلته في البرازيل.

واختتم: "قضيت 9 سنوات رائعة مع أتلتيكو مدريد وحققنا العديد من البطولات. لقد كانت فترة عظيمة والآن حان الوقت لخطوة جديدة".

وانضم خوانفران إلى ساوباولو ليلتحق بداني ألفيس.