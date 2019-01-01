خواكين يحطم أرقام الليجا بهاتريك بالدقائق العشرين الأولى

وبعمر الثامنة والثلاثين

حطم النجم الإسباني خواكين سانشيز، لاعب ريال بيتيس، أرقام الليجا بهاتريك بالدقائق العشرين الأولى في مباراة الفريق أمام أتلتيك بلباو.

ووصل خواكين للثامنة والثلاثين، ولكن يبقى لاعباً محورياً في صفوف الفريق الأندلسي بعد مشوار حافل بعديد الأندية والمنتخب الإسباني.

وسجل خواكين ثلاثة أهداف بالدقائق الأولى، 11، و20 ليصبح أكبر اللاعبين سناً في تاريخ الدوري الإسباني تسجيلاً لهاتريك.

𝟑𝟖 𝐲𝐞𝐚𝐫𝐬 𝐚𝐧𝐝 𝟏𝟒𝟎 𝐝𝐚𝐲𝐬. 💚



Joaquin becomes the OLDEST player to score a hat-trick in #LaLigaHistory. 👏👏#RealBetisAthletic pic.twitter.com/0xWV1xAe9E — LaLiga (@LaLigaEN) December 8, 2019

ورغم البداية الصعبة لبيتيس هذا الموسم، ولكن ذلك لم يؤثر في مستوى الجناح السابق لفالنسيا، إذ يملك ستة أهداف وتمريرتين حاسمتين بالليجا.

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ويمتد عقد خواكين مع النادي الأخضر والأبيض حتى الثلاثين من يونيو المقبل، وقد يكون الموسم الجاري الأخير له بالملاعب.

خواكين سبق له اللعب بألوان ملقة، فالنسيا، فيورنتينا، وبدأ مع نادي سان لويس بالدرجات السفلى في بداياته.