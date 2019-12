خواكين يحطم أرقام الليجا بهاتريك بالدقائق العشرين الأولى

حطم النجم الإسباني خواكين سانشيز، لاعب ريال بيتيس، أرقام الليجا بهاتريك بالدقائق العشرين الأولى في مباراة الفريق أمام أتلتيك بلباو.

ووصل خواكين للثامنة والثلاثين، ولكن يبقى لاعباً محورياً في صفوف الفريق الأندلسي بعد مشوار حافل بعديد الأندية والمنتخب الإسباني.

وسجل خواكين ثلاثة أهداف بالدقائق الأولى، 11، و20 ليصبح أكبر اللاعبين سناً في تاريخ الدوري الإسباني تسجيلاً لهاتريك.

