رسميًا | الوحدة يضم خميس إسماعيل في صفقة انتقال حر

صفقة قوية للوحدة

أعلن الوحدة الإماراتي رسميًا تعاقده مع لاعب الوسط خميس إسماعيل في صفقة انتقال حر بعدما فسخ اللاعب عقده يوم أمس مع الوصل، وقد أبدى اللاعب سعادته بتلك الخطوة واصفًا إياها بالتحدي الكبير.

ونشر العنابي عبر حسابه الرسمي على تويتر صورًا تظهر توقيع اللاعب صاحب الـ30 عامًا على العقود مرتديًا قميص الوحدة.

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وكان خميس إسماعيل قد فسخ عقده بالتراضي يوم أمس مع الوصل تمهيدًا للانضمام للوحدة، وأفادت المصادر الصحفية المتابعة أنه وقع عقدًا يمتد حتى يونيو 2022، لكن دون الكشف عن التفاصيل المالية الخاصة به.

وتُعد تلك الصفقة الأولى للوحدة من المواطنين في سوق الانتقالات الشتوي الحالي، وهي الرابعة بشكل عام بعد ضم الكوري الجنوبي لي ميونج جو والأرجنتيني بيدرو خافيير والبرازيلي لوكاس بيمنتا، وتم تسجيل اللاعبين الأخيرين ضمن فئة المقيمين.

وأفادت صحيفة الاتحاد الإماراتية أن الوحدة لم يكتف بعد في ميركاتو يناير، إذ يبحث أصحاب السعادة عن مدافع كبير لدعم صفوفهم قبل استئناف دوري الخليج العربي.

وقال خميس إسماعيل بعد توقيع العقد "الحمد لله، هذا تحدٍ كبير، انتقلت من فريق كبير هو الوصل لفريق كبير آخر هو الوحدة، وأتمنى أن أكون عند حسن الظن وأقدم المستوى المطلوب مع الفريق".

أضاف حول اعتبار رحيله عن الوصل مفاجأة سوق الانتقالات الشتوي "لا يوجد مفاجآت في كرة القدم حاليًا، نحن نعيش زمن الاحتراف وكل شيء وارد، وأشكر إدارة الوصل لتفهمهم الوضع وأتمنى أن أخدم فريقي الجديد وقميصه".