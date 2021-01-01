خمس إصابات .. كورونا يضرب إنتر من جديد

توقيت حرج للنيراتزوري

أعلن إنتر عن وجود خمس حالات إصابة بفيروس كورونا ضمن صفوفه بعد الفحوصات الأخيرة التي خضع لها الفريق.

إنتر تعرض لموجة إصابات مطلع الموسم الحالي تركته منقوصاً بشكل كبير في عديد المباريات وأفقدته عدة نقاط بالدوري.

وقال النيراتزوري في بيان رسمي إن مدير القطاع الرياضي بيبي ماروتا والمدير الرياضي بييرو أوسيليو مصابان بكورونا.

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وأضاف البيان أن المدير الإداري أليساندرو أنتونيلو والمحامي الخاص بالفريق أنجيلو كابيليني بالإضافة لفرد من الجهاز الفني مصابان بالفيروس.

وأكد البيان أن بقية المجموعة تتبع كل الإجراءات الصحية التابعة للبروتوكول الخاص بالعزل بعد اكتشاف الإصابات.

وسبق إنتر في إيطاليا بالأيام الماضية فريق تورينو بالتعرض لموجة إصابة كبيرة بالفيروس ضمن صفوفه، وسط حديث عن تأجيل مباراة الفريق القادمة.

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ويلعب إنتر عصر الأحد أمام بارما لحساب الجولة الرابعة والعشرين من عمر الدوري الإيطالي.