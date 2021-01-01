خمر وتدخين يوميًا .. نجم باريس سان جيرمان في أزمة كبرى

لم يكن كذلك قبل سنوات

كشفت صحيفة ماركا الإسبانية أن متوسط ميدان نادي باريس سان جيرمان ماركو فيراتي يدخن ويشرب ويخرج كل ليلة تقريبًا في سلوك غير مقبول على الإطلاق لأي رياضي.

لا يستمتع ماركو فيراتي بأفضل فتراته في باريس سان جيرمان خلال الوقت الحالي، وقد أدى أسلوب حياته السيئ إلى ظهور اقتباس قديم من الصحفي الفرنسي جوليان لورينز.

في عام 2019، تحدث لورينز عن أسلوب حياة متوسط الميدان الإيطالي بطريقة إيجابية، بالنظر إلى أنه لعب بشكل جيد في المباراة التي انتهت بفوز باريس سان جيرمان في ذهاب دور الستة عشر لدوري أبطال أوروبا أمام مانشستر يونايتد في أولد ترافورد.

ولكن كل ذلك لم يستمر طويلًا وكان مجرد مباراة لا أكثر، لأنه في المباريات الأخيرة لم يكن لائقًا لأنه لم يكن جاهزًا بنسبة 100%، لأنه لعب مباراة واحدة فقط في الشهر الماضي سبيل المثال.

وزادت الانتقادات التي كتبها الصحفي الفرنسي جوليان لورينز حول النجم الإيطالي الذي كان مطلوبًا من العديد من أندية أوروبا في السنوات الأخيرة لأنه كان يحتفل قبل مباراة مانشستر يونايتد بأسبوع حتى الساعة السادسة صباحًا بعيد ميلاد زميله في النادي الباريسي نيمار.

وقال أيضًا: "لأنه يدخن، لأنه يشرب الخمر، لأنه يخرج كل مساء من أيام الأسبوع، ثم يخرج بمباراة مثل هذه في أولد ترافورد، أعتقد أنها مجرد مباراة مثيرة وسط فترة ليست بالجيدة من اللاعب".

وأردف: "إذا كان لديه أسلوب حياة كريستيانو رونالدو أو أخلاقيات العمل الخاصة به، فأنا لا أعرف أين سيكون من حيث لاعبي خط الوسط من الطراز العالمي".

كان هذا في 2019، واليوم لم يتغير شيء بالنسبة لماركو فيراتي، حيث أن اللاعب الإيطالي ليس في أفضل حالاته في الوقت الحالي، ولذلك تمت مشاركة تلك التعليقات القديمة مرة أخرى وتعرض اللاعب لانتقادات بسبب أسلوب حياته.

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يذكر أن فيراتي كان ملقبًا بتشافي الجديد في وقت سابق وكان مطلوبًا بشدة من قبل نادي برشلونة لخلافة زرقاء اليمامة الذي رحل عن النادي الكتالوني في 2015.