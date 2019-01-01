خماسي من الهلال ينتظرون المشاركة للمرة الثالثة في نهائي دوري أبطال آسيا

الهلال تأهل إلى نهائي البطولة القارية للمرة الثالثة خلال أخر 6 مواسم

ينتظر خمسة لاعبين من صفوف نادي الهلال السعودي المشاركة في النهائي الثالث لدوري أبطال آسيا 2019، والذي يواجه فيه الزعيم نادي أوراوا ريدز الياباني مطلب الشهر المُقبل.

الهلال كان قد تخطى عقبة السد القطري بنتيجة 6\5 في مجموع مباراتي نصف نهائي دوري أبطال آسيا، بعدم مباراتين من العيار الثقيل سواء في قطر أو السعودية.

وسيتواجد رفقة الهلال الخماسي ياسر الشهراني وسالم الدوسري وسلمان الفرج، نواف العابد ومحمد الشلهوب في قائمة نادي الهلال، واللذان تواجدا من قبل في مباراتين نهائي البطولة القارية عامي 2014 و 2017.

الهلال تأهل إلى نهائي البطولة القارية للمرة الثالثة خلال أخر 6 مواسم، ولا يتواجد في قائمة الزعيم سوى هذا الخماسي.

ويتربع الظهير الأيسر ياسر الشهراني على قائمة أكثر اللاعبين مشاركة في مباريات النهائي خلال أخر نسختين، حيث شارك في الأربع مباريات الخاصين بالذهاب والعودة.

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وفيما يخص باقي اللاعبين، فقد شارك سالم الدوسري في 350 دقيقة خلال هذه المباريات، وحل سلمان الفرج ثالثًا بالمشاركة في 328 دقيقة، وشارك العابد في 266 دقيقة، وأخيرًا القائد محمد الشلهوب في 18 مباراة.