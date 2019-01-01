خليلوزيتش يعلن قائمة المغرب لمواجهتي موريتانيا وبوروندي

المدرب البوسني استبعد جميع اللاعبين المغاربة في الدوري المصري.

أعلن المدرب البوسني وحيد خليلوزيتش، المدير الفني لمنتخب المغرب، عن قائمة أسود الأطلس، استعدادًا للتصفيات المؤهلة لكأس أمم إفريقيا 2021 التي ستقام في الكاميرون.

المنتخب المغربي يستعد لمواجهة موريتانيا وبوروندي، في التصفيات المؤهلة لكأس أمم إفريقيا، خلال شهر نوفمبر الجاري.

وضمت القائمة الآتي:

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حراسة المرمى: ياسين بونو – منير المحمدي – أنس الزنيتي.

الدفاع: عبد الحميد يونس – بدر بانون – زهير فضال – أشرف حكيمي – نصير مزراوي – حمزة منديل – رومان سايس – نبيل درار.

الوسط: سليم أملاح – سفيان أمرابط – فيصل فجر – يحيى جبران – عادل تعرابت – عمر القادوري – رشيد عليوي – نور الدين أمرابط.

الهجوم: يوسف العربي – يوسف النصيري – حكيم زياش – سفيان بوفال – أسامة الإدريسي.

قائمة منتخب المغرب لم تشهد تواجد أي لاعب من الدوري المصري، سواء وليد أزارو لاعب الأهلي، أو ثلاثي الزمالك خالد بوطيب وأشرف بن شرقي ومحمد أونجم، أو غيرهم من أندية أخرى.