فتح البوسني وحيد خليلودجيتش؛ المدير الفني لمنتخب المغرب، قلبه للإعلام خلال الساعات الماضية، في أعقاب إعلانه قائمة أسود الأطلس لمعسكر يونيو المقبل، معربًا عن استغرابه من عدم تقديره في المغرب على عكس ما كان يحدث معه في مختلف البلاد التي عمل بها.

أسود الأطلس يستهلون مشوارهم في التصفيات المؤهلة لكأس أمم إفريقيا 2023 بمواجهتي جنوب إفريقيا وليبيريا في يونيو المقبل.

وأعلن اليوم الأربعاء، خليلودجيتش قائمة الفريق المستدعاة لهذا المعسكر، والتي شهدت عودة نصير مزراوي؛ لاعب بايرن ميونخ الألماني، بعد فترة غياب، للخلاف مع المدرب. (طالع القائمة كاملة)

ماذا قال خليلودجيتش في المؤتمر الصحفي؟

المدير الفني لأسود الأطلس تحدث مستاءً من مصطفى حجي؛ المدرب المقال من الجهاز المعاون، ومستاءً من طريقة تعامل الشعب المغربي معه.

بخلاف حديثه عن محاولات التدخل في عمله من قبل بعض وكلاء اللاعبين، وما تغير في الفريق منذ قدومه.

وقال المدرب البوسني، بحسب ما نقل موقع "البطولة" المغربي: "تواصل معي عدد من الوكلاء من أجل ضم لاعبيهم للمنتخب، لكنني لا أخضع لمثل هذه الأمور، فمنذ قدومي أحدثت تغييرًا شاملًا في الفريق، كان هناك بعض الممارسات من اللاعبين، منعتها، الآن لا يوجد سهرات أو شيشة في معسكر المنتخب المغربي، أشعر بالفخر بما حققته وبقيامي بالضغط على بعض الأشخاص، فقد تعمدت استفزازهم".

وأضاف: "الآن يردد لاعبو المغرب النشيد الوطني بفخر واعتزاز، كل شيء تغير اليوم، البعض لم يتقبل هذا الواقع، فقد انتقلنا لمرحلة متقدمة، وتغيرت الأجواء منذ قدومي، هناك روح جماعية بين اللاعبين، وهذا أمر مهم للغاية".

وعن الانتقادات التي وجهت له والاتهامات بإحداث مشكلات شخصية مع اللاعبين، والتقليل من فكره الفني، من قبل مصطفى حجي؛ المدرب المقال من الفريق، علق خليلودجيتش: "هنا في المغرب يتحاملون عليّ كثيرًا، أنا أعمل بجد ونجحت في التأهل لمونديال 2022، لكن هناك من لا يحبني، أعرف أنني رجل عجوز، ولست وسيمًا، لكنني أفهم كرة القدم جيدًا".

وتابع: "أعرف أن العمل معي صعب، لأنني حاد الطباع ومطالبي كثيرة، لكنني أعمل بجد، ومصداقية المدرب تأتي من النتائج، في البوسنة وفرنسا وكرواتيا كانوا يقدرونني، وكانوا مندهشين من جودة لعبنا، لكن هنا في المغرب لا أفهم ما يقال عني!".

البوسني واصل: "لم أحبذ ما قاله حجي عني، كان خطأي من البداية أن اخترته للعمل معي، قال عني إنني عجوز ولا أفهم شيئًا، إذًا سأذهب بعد هذا المؤتمر لإجراء حصة لتقوية العضلات وتعزيز الجانب البدني لدي!".

واختتم في هذا الجانب: "قالوا عني إنني أهنت الشعب المغربي!، تأثرت كثيرًا أنا وعائلتي نفسيًا من وراء هذه الشائعات، كانت لحظات قاسية بالنسبة لي، لكن أذكر هؤلاء أنني شاركت في دعم صندوق محاربة جائحة كورونا".

وحول عودة نصير مزراوي للمنتخب، أوضح وحيد: "سعيد بانتقال مزراوي لبايرن ميونخ، تحدثت معه كثيرًا في الفترة الماضية، وبكل تأكيد عودته للمنتخب إضافة كبيرة للمجموعة".

ماذا قدمت المغرب مع خليلودجيتش؟

صاحب الـ69 عامًا يقود منتخب المغرب منذ أغسطس 2019، وخلال تلك الفترة، خاض 27 مباراة، فاز في 18 منها، وتعادل في سبع، وخسر مباراتين.

وودعت المغرب معه كأس أمم إفريقيا الكاميرون 2021 من دور ربع النهائي، بالهزيمة أمام منتخب مصر 2-1.

فيما تمكن من قيادة الأسود للتأهل لنهائيات مونديال قطر 2022، بالفوز في المباراة النهائية من التصفيات أمام الكونغو بنتيجة 5-2 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب.

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