خليفة نونو سانتو .. صندوق الاستثمار يُهدد حلم الاتحاد!

الاتحاد أقال مدربه البرتغالي ويبحث عن مدرب

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مازال الاتحاد يبحث عن معوض لمدربه السابق نونو سانتو، والذي أقيل من منصبه مؤخرًا لتراجع الأداء والنتائج وآخرها الخسارة أمام القوة الجوية العراقي في دوري أبطال آسيا.

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ويتداول الإعلام السعودي والأوروبي عددًا من الأسماء المرشحة لشغل المنصب على رأسهم الفرنسي زين الدين زيدان والذي يُمثل الحلم الأكبر للنادي وجمهوره، ومعه آخرون منهم جولين لوبيتيجي ولوران بلان وروي فيتوريا.

الإعلام والجمهور الاتحادي يرى في زيدان المدرب الأفضل لقيادة الفريق، خاصة لعلاقته الممتازة مع كريم بنزيما، ويُطالب الجميع الإدارة وصندوق الاستثمار السعودي بتقديم كل الإغراءات الممكنة لإقناع المدرب.

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صحيفة "فرانس بلو بروفينسي" أوضحت أن نادي مارسيليا يأمل في التعاقد مع زيدان لشغل منصب المدير العام، لكن ذلك لن يحدث سوى في حالة بيع النادي لملاك جدد.

وكانت عدة تقارير صحفية، أبرزها من صحيفة إندبيندنت" الإنجليزية، قد تحدثت مؤخرًا عن رغبة صندوق الاستثمار السعودي في شراء ناديي مارسيليا وفالنسيا ضمن خطته للتوسع في كرة القدم الأوروبية، حيث يمتلك حاليًا نادي نيوكاسل الإنجليزي.

نجاح صندوق الاستثمار في شراء النادي الفرنسي قد يُوفر الفرصة المناسبة لتواجد زيدان في إدارته وهو ما يُهدد حلم الاتحاد الأكبر بالتعاقد معه لخلافة سانتو.

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