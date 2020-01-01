خليفة ميسي أم كوتينيو جديد .. ماذا لو انضم مبابي لبرشلونة بدلًا من ديمبيلي؟

بعد تصريحات خافيير بورداس حول قرب كيليان مبابي من الانضمام لصفوف برشلونة في السابق، كيف كان الحال ليكون في وجود نجم فرنسا الأول؟

من هذا الذي كان قريبًا من فريقنا وقمتم بتفضيل عثمان ديمبيلي عليه؟ كيليان مبابي؟ هل تلك التصريحات حقيقية؟

كانت تلك هي ردود الأفعال الأولى لجماهير برشلونة على تصريحات خافيير بورداس المدير السابق في النادي الكتالوني حول قرب كيليان مبابي من الانضمام لفريقهم قبل انضمامه لباريس سان جيرمان.

كما لو كانت كلمات بورداس غير كافية لتثير جنون جماهير برشلونة عاد بعدها بساعات وأضاف المزيد من التفاصيل وليؤكد أن مبابي نفسه كان متحمسًا للصفقة التي لم تتم أبدًا.

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بدلًا من ضم مبابي "الفردي" في نظر إدارة برشلونة في ذلك الوقت قاموا بضم عثمان ديمبيلي ولهثوا خلف فيليبي كوتينيو نجم ليفربول.

لكن ماذا لو لم تكن إدارة برشلونة بهذه السذاجة وذهبت خلف مبابي من البداية لضمه لصفوفهم؟ كيف كان ليكون شكل الفريق حاليًا؟ وما هو نوع الأزمات التي كان من الممكن أن يتفاداها النادي الكتالوني؟ ذلك ما نستعرضه تاليًا:

مصير ديمبيلي

ربما كان الفرنسي الآخر عثمان ديمبلي سيستمر في صفوف بوروسيا دورتموند ويستكمل تطوره في كرة القدم ويصبح في مكان آخر بالوقت الحالي.

ديمبيلي عانى بشكل جزئي من عقليته كلاعب كرة قدم، لكنه عانى أيضًا من سوء الجهاز الطبي في نادي برشلونة.

النجم الفرنسي كان يمكنه أن يكون في وضع أفضل خارج برشلونة لو تم التعامل مع مشاكل الانضباط والإصابات الخاصة به.

تاريخ مختلف للكرة الذهبية؟

السبب الثاني خلف فوز لوكا مودريتش بالكرة الذهبية في عام 2018 غير أنه كان من أفضل اللاعبين في العالم هو كونه يلعب في الدوري الإسباني، وبالتحديد في ريال مدريد.

لو كان أحد نجوم فرنسا المؤثرين مثل كيليان مبابي أو بول بوجبا أو أنطوان جريزمان يلعب لريال مدريد أو برشلونة في ذلك الوقت كان الأمر سيختلف، ربما كنا رأينا مبابي يحمل الكرة الذهبية في ذلك العام بالأخص بعد تحقيق الثنائية المحلية مع برشلونة في هذا العام.

خليفة ميسي؟

مبابي هو أول لاعب من الجيل الجديد شاهدت فيه الجماهير إمكانية لخلافة الثنائي العظيم ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو.

بالرغم من غياب التشابهات بين ميسي ومبابي، لكن الانطلاقة المميزة للثنائي سواء في الأرقام الفردية أو الجماعية جعلتهما في نفس المصاف.

مبابي كان من الممكن أن يكون الخليفة الذي بحثت عنه إدارة برشلونة لسنوات ليونيل ميسي وكانت تمني النفس أن يكون نيمار هذا الشخص قبل أنن يفسخ تعاقده وينتقل لباريس سان جيرمان.

مبابي في الوقت الحالي صاحب الـ 21 عامًا كان خليفة أوقع من نيمار الذي كان يوشك عمره على الـ 29 وكان سيمنح برشلونة سنوات من العطاء عكس نيمار الذي كان لينتهي أمره بعدها بسنوات قليلة.

مشكلة جديدة؟

ربما كان انضمام مبابي لصفوف برشلونة ليضيف المزيد من المشاكل على النادي الكتالوني في ظل الأزمات المتتالية التي نراها كل يوم داخل الفريق.

ربما كان والد مبابي أو عمه هو من سيطلق ذلك التصريح الذي قاله عم أنطوان جريزمان قبل أيام وتسبب في ثورة ليونيل ميسي بالمطار.

وربما كان النجم الفرنسي سيخرج في إعارة بعد فشل متكرر مثلما حدث مع فيليبي كوتينيو الذي ذهب لألمانيا ليحصل على الثلاثية التاريخية ويعود من جديد.

وربما حتى كان مبابي سيتعرض لنفس العدد الكبير من الإصابات الذي تعرض له عثمان ديمبيلي ويبقى يغيب عن الفريق لأشهر طويلة.

إضافة مؤكدة

سواء كانت إجابتك هي أن مبابي سيكون مشكلة إضافية بالنسبة لبرشلونة أو أنه سيكون خليفة لميسي، فهناك أمر واحد يجب أن نتفق عليه.

وجود مبابي في برشلونة كان ليضيف جودة لم تنجح أيًا من الصفقات التي جاءت في السنوات الأربع الأخيرة أن تضيفها للنادي الكتالوني.

النجم الفرنسي كان سيكون الحل السحري لتراجع مستوى لويس سواريز في آخر أيامه ببرشلونة ولفترة الغياب الطويلة التي غابها في الموسم الماضي.

كما كان سيقدم حلولًا متعددة داخل الملعب سواء على الجانب أو في قلب الهجوم، لذلك حتى في أسوأ الأحوال كان سيعطي برشلونة إضافة مميزة.

هل ينتهي فشل برشلونة في الأبطال؟

يفشل نادي برشلونة في دوري أبطال أوروبا منذ عام 2015 بعد أن حقق اللقب الأخير له وكل مرة الفشل يكون بشكل أكثر قسوة من تلك التي سبقتها.

ووضع كيليان مبابي في نفس المسابقة لا يختلف كثيرًا عن برشلونة، رغم قربه من تحقيق لقبها في العام الماضي، لكن ماذا إن جمعنا فشل برشلونة بنظيره الخاص باللاعب الفرنسي.

ربما كان مبابي في حاجة لبرشلونة وكان النادي الكتالوني في حاجة للنجم الفرنسي لتعويض فشل بعضهما البعض في السنوات الماضية وربما كان تاريخ مشاركات الثنائي في البطولة سيختلف بوجودهما سويًا.