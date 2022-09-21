خليفة بوسكيتس .. تشافي يضع عينه على نجم ريال سوسييداد

خليفة بوسكيتس التعاقد الصيفي الأول لبرشلونة

يبحث برشلونة في الوقت الراهن عن خليفة سيرجيو بوسكيتس الذي يبدو أنه يلعب آخر موسم له بقميص البلوجرانا.

بوسكيتس ينتهي عقده مع برشلونة بنهاية هذا الموسم، وسواء تم تجديد عقده أو انتهي الأمر برحيله فسيكون فريق تشافي هيرنانديز بحاجة لتدعيم مركز لاعب الوسط الدفاعي.

ويرى تشافي هيرنانديز من بين الخيارات المتاحة لتعزيز هذا المركز، هو التعاقد مع مارتين زوبيمندي لاعب وسط ريال سوسييداد، على الرغم من رغبته في الإبقاء على بوسكيتس لكن اللاعب يفضل الانتقال إلى الدوري الأمريكي.

برشلونة يختار بديل بوسكيتس

ووفقًا لصحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية يفضل تشافي والإدارة الفنية للفريق ضم اللاعب البالغ من العمر 23 عامًا في الصيف القادم.

وأشار التقرير الإسباني إلى أن اللاعب الشاب يحظى بتقدير وإعجاب كبير من جانب تشافي وجوردي كرويف وماتيو أليماني مسؤولي التعاقدات في النادي والأمانة الفنية.

ريال سوسييداد يرغب في تمديد عقد زوبيمندي لمدة موسمين على الأقل ويقوم النادي بإغرائه للموافقة برفع راتبه للضعف، من أجل تحسين الشرط الجزائي في عقده ورفع سعره أمام الفرق المهتمة بخدماته.

اللاعب الباسكي ينتهي عقده مع ريال سوسييداد في صيف 2025، لكنه رفض فكرة تجديد عقده مع الفريق، ويتواجد في عقده شرط جزائي بقيمة 60 مليون يورو.

وحسب التقرير الذي نشرته الصحيفة الإسبانية فإن برشلونة يرى الشرط الجزائي في عقد اللاعب والذي يصل إلى 60 مليون يورو، ليس باهظ الثمن، مع التأكد من رغبة اللاعب في الانضمام إلى كامب نو، وعدم طلبه لراتب يفوق سقف رواتب الفريق.