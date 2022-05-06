خليفة أسطورة | ماجد وعبيد .. فتى أسمر بنهاية مأسوية

مع تغير الأجيال في عالم كرة القدم، هناك في كل جيل نجم تتعلق به الجماهير وتحبه، منذ أن يبدأ مسيرته داخل المستطيل الأخضر، وحتى أن يُعلن اعتزاله، وبعد ذلك يتم تشبيهه بلاعب آخر في الجيل الذي يليه، وقد يُعلن هذا النجم عن خليفته بالملاعب.

وعشاق كرة القدم دائمًا ما يحبون العودة إلى الماضي، والتحدث عن أساطير شاهدوها في الملاعب، أو حتى مجرد سمعوا عنها وعن ما قدموه لأنديتهم ومنتخبات بلادهم.

موقع "جول" يقدم لكم سلسلة جديدة، نستعرض فيها معكم ما قدمه أحد الأساطير، ونقارنه باللاعب الذي وقع الاختيار عليه ليكون خليفته في الملاعب وما وصل له..

بالحلقة الرابعة، وقع اختيارنا على أسطورة نادي النصر والكرة السعودية ماجد عبد الله، والذي لم يختار خليفة له في الملاعب، ولكن الجماهير هي من اختارت له عبيد الدوسري ليكون خليفته في الملاعب، ولكن إلى أين وصل الدوسري؟

جوهرة العرب ماجد عبد الله

"جوهرة العرب، السهم الملتهب، بيليه الصحراء، عملاق آسيا" وغيرها الكثير من الألقاب التي أطلقها الجماهير والصحافة على الأسطورة ماجد عبد الله نجم نادي النصر والكرة السعودية، والذي يبرز اسمه ضمن أفضل اللاعبين في تاريخ السعودية والكرة العربية والآسيوية.

عبد الله أصله سوداني ولكنه ظل طوال حياته سعوديًا منذ أن ولد في مدينة جدة حتى الآن، حيث كان والده أحمد عبد الله مدربًا في النادي الأهلي، قبل أن ينتقل لتدريب النصر.

ماجد بدأت موهبته في البروز مع نادي النصر، وامتدت مسيرته 22 عامًا داخل جدران العالمي، حقق فيها الكثير من البطولات والإنجازات التاريخية، ليس فقط مع الفريق الأصفر، بل أيضًا مع المنتخب السعودي.

نجح عبد الله في تحقيق الدوري السعودي رفقة النصر 4 مرات، وكأس خادم الحرمين الشريفين 4 مرات، وكأس آسيا مرة واحدة، وكأس الخليج العربي مرتين.

وأما عن المنتخب السعودي، فقاده ماجد لتحقيق كأس أمم آسيا مرتين، ووصل معه لنهائي كأس العرب عام 1992 الذي خسره على يد مصر بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

الأسطورة ماجد عبدالله @M_Abdullah_9



هدّاف لن يتكرر في كرة القدم السعودية. ✨🇸🇦pic.twitter.com/Dd3CafQrVm — موقع جول السعودي - GOAL (@GoalSA) April 28, 2021

ماجد عبد الله هو الهداف التاريخي للدوري السعودي برصيد 189 هدفًا، بعد أن حصل على لقب الهداف بالدوري 6 مرات، كما أنه حصل على لقب هداف بطولة كأس الملك 4 مرات برصيد 47 هدفًا.

ويعد ماجد عبد الله هو أكثر لاعب سعودي تسجيلًا للأهداف على كافة الأصعدة، بتسجيله أكثر من 500 هدفًا، مما يجعله متربعًا على قائمة أكثر اللاعبين السعوديين تسجيلًا للأهداف بالتاريخ.

وعلى جانب الألقاب الفردية، فحدث ولا حرج عن الألقاب الفردية التي حققها جوهرة العرب في تاريخه، عميد لاعبي العالم عام 1995، كما أنه أول لاعب عربي وآسيوي يدخل موسوعة جينيس للأرقام القياسية عام 1996، بعد إحرازه 5 أهداف في مباراة دولية واحدة أمام المنتخب القطري عام 1997.

اعتزل عبد الله عام 1998 وهو يبلغ من العمر 40 عامًا، بعد تتويج النصر ببطولة كأس الكؤوس الآسيوية، وذلك بعد الفوز على سامسونج الكوري الجنوبي بالنهائي بهدف دون رد، ليُعلن بعدها عن اعتزاله.

حفل اعتزال عبد الله كان استثنائيًا، حيث حضر نادي ريال مدريد الإسباني بكامل نجومه عام 2008، وخسر على يد النصر بأربعة أهداف مقابل هدف واحد، في المباراة التي شارك فيها الجوهرة 15 دقيقة كانت مؤثرة للغاية.

وتمر السنين حتى يظهر لاعب آخر يُشبه ماجد عبد الله جسمانيًا، وهو عبيد الدوسري مهاجم الوحدة، وتبدأ الجماهير والصحافة تطلق عليه "خليفة ماجد" بعد أن رفض ماجد اختيار خليفة له بالملاعب!

الفتى الأسمر عبيد الدوسري

احتاج عبيد الدوسري أن يصل إلى سن الـ18 عامًا فقط من أجل حجز مكانًا له في الفريق الأول بنادي الوحدة، وذلك بعد تألقه اللافت مع فرق الناشئين والشباب، وأيضًا المنتخب الأولمبي والشباب.

وتألق الدوسري بشكل لافت مع فريق نادي الوحدة، ليفرض نفسه كبير هدافي الفريق بالدوري السعودي، ليدفع الأندية السعودية تتسابق من أجل ضمه.

وحصل عبيد الدوسري على الحذاء الذهبي لأفضل هداف في البطولات العربية عامي 1998 و 1999، كما أنه كان هدافًا للتصفيات المؤهلة إلى كأس العالم 2002.

ولعب مع المنتخب السعودي في حوالي 94 مباراة، سجل فيها 41 هدفًا، واستطاع أن يفرض نفسه أساسيًا في هجوم الأخضر، ليبدأ الجميع يؤكد على أنه خليفة ماجد عبد الله في الملاعب السعودية.

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وفي عام 2000 انتقل عبيد من نادي الوحدة إلى الأهلي في صفقة ضخمة بلغت 8 ملايين ريال، ليقدم معه مستويات مميزة للغاية.

وحقق العديد من الألقاب مع النادي الأهلي، أبرزها كأس الأمير فيصل بن فهد، وكأس ولي العهد، وكأس الخليج للأندية، وكأس الأمير فيصل بن فهد.

وبعد مسيرة طويلة في الملاعب، أعلن النادي الأهلي عن إبعاد 5 لاعبين بشكل مفاجئ، كان ضمنهم عبيد الدوسري، وبعدها قال الدوسري أن سبب إبعاده هو أحد لاعبي الفريق من نجوم المنتخب السعودي وقتها.

ودخل بعدها الدوسري في ضائقة مالية، حيث أكد في حوار صحفي أنه يعاني ولم يستفد من صفقة انتقاله إلى الأهلي القياسية، حيث لم يحصل إلا على 15% من قيمة الصفقة، بينما ذهب الباقي إلى خزينة نادي الوحدة.

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