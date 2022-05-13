خليفة أسطورة | سامي وياسر .. الذئب والكاسر "مهاجمان كما قال الكتاب"

مع تغير الأجيال في عالم كرة القدم، هناك في كل جيل نجم تتعلق به الجماهير وتحبه، منذ أن يبدأ مسيرته داخل المستطيل الأخضر، وحتى أن يُعلن اعتزاله، وبعد ذلك يتم تشبيهه بلاعب آخر في الجيل الذي يليه، وقد يُعلن هذا النجم عن خليفته بالملاعب.

وعشاق كرة القدم دائمًا ما يحبون العودة إلى الماضي، والتحدث عن أساطير شاهدوها في الملاعب، أو حتى مجرد سمعوا عنها وعن ما قدموه لأنديتهم ومنتخبات بلادهم.

موقع "جول" يقدم لكم سلسلة جديدة، نستعرض فيها معكم ما قدمه أحد الأساطير، ونقارنه باللاعب الذي وقع الاختيار عليه ليكون خليفته في الملاعب وما وصل له..

بالحلقة الخامسة، وقع اختيارنا على أسطورة نادي الهلال والكرة السعودية سامي الجابر، والذي لم يختار خليفة له في الملاعب، ولكن الجماهير هي من اختارت له ياسر القحطاني، فمن تفوق على الآخر؟

الذئب سامي الجابر

سام 6 أو الذئب، كما يحب أن يُلقبه جماهيره ومحبيه من جمهور نادي الهلال والكرة السعودية، والذي برز اسمه ضمن أفضل اللاعبين في تاريخ الكرة السعودية والعربية والآسيوية وأيضًا العالمية.

وجد سامي الجابر شقيقًا ضمن 9 أشقاء في بيت واحد بالعاصمة السعودية الرياض، وتربى على حب وعشق نادي الهلال، حتى قرر لعب كرة القدم ضمن صفوفه قبل سن الـ16 من عمره.

الجابر فرض نفسه في الفئات السنية المختلفة بنادي الهلال، ليتم تصعيده إلى الفريق الأول، تحت قيادة المدرب البرازيلي كالدينيو، الذي منحه الفرصة للتواجد ضمن كوكبة من النجوم.

وبرز الجابر في الموسم الأول له مع الفريق الأول بنادي الهلال، حيث أصبح هدافًا لفريقه، ومحتلًا لوصافة هدافي الدوري السعودي خلف ماجد عبد الله أسطورة نادي النصر.

وانطلقت موهبة سامي الجابر، ونجح في قيادة الهلال لتحقيق الكثير من الإنجازات الجماعية والفردية، ليصبح واحدًا من أبرز أساطير الزعيم عبر التاريخ.

الجابر حقق مع الهلال لقب الدوري السعودي 5 مرات، ومثلها لكأس ولي العهد، وأيضًا كأس الاتحاد السعودي 4 مرات، وكأس أبطال الكؤوس الآسيوية مرتين، وبطولة الأندية الآسيوية أبطال الدوري مرتين، وكأس المؤسس مرة، وغيرها من البطولات.

ومع المنتخب السعودي، حقق الجابر بطولة كأس آسيا مرة واحدة عام 1996، وكأس الخليج العربي مرتين، كما شارك معه في كأس العالم أربع مرات متتالية، وسجل 3 أهداف كرقم قياسي لم يحققه أي لاعب عربي أو آسيوي.

⚽️ هدف في المغرب 1994

⚽️ هدف في جنوب أفريقيا 1998

⚽️ هدف في تونس 2006



التاريخي سامي الجابر تمكن من التسجيل في 3 نسخ مختلفة من بطولة كأس العالم. 🔥💪pic.twitter.com/trwrjZ1ceb — موقع جول السعودي - GOAL (@GoalSA) June 14, 2021

وعلى المستوى الشخصي حصل سامي الجابر، على لقب جائزة أفضل لاعب عربي عام 2001، كما توج ببطولة هداف الدوري السعودي مرتين، وأيضًا أصبح الهداف التاريخي للهلال برصيد 177 هدفًا.

وبعد مسيرة طويلة في الملاعب، قرر الجابر اعتزال كرة القدم عام 2007، وأقيمت مباراة اعتزاله بحضور نجوم مانشستر يونايتد الإنجليزي، وانتهى المباراة لصالح الزعيم بثلاثة أهداف مقابل هدفين على استاد الملك فهد بالعاصمة السعودية الرياض.

وفي نهاية مسيرته، تعاقد نادي الهلال مع المهاجم الفذ ياسر القحطاني من نادي القادسية، وبعد تألقه قامت الجماهير بتشبيهه بالنجم سامي الجابر الذي لم يختار خليفته في الملاعب.

القناص الكاسر ياسر

حينما بلغ ياسر فقط من العمر 20 عامًا، تألق بشكل كبير مع فريقه القادسية الذي بدأ مسيرته معه، ليقدم مستوى أبهر الجميع، وجعل العديد من الأندية تتسابق معه من أجل ضمه.

الاتحاد كان قريبًا جدًا من التعاقد مع ياسر القحطاني من صفوف نادي القادسية، ولكن حدثت قصة مثيرة للغاية، حوّلت الصفقة من الاتحاد إلى الهلال. تفاصيلها .. حكايات سعودية (2) | كواليس انتقال القحطاني من القادسية للهلال

القحطاني نجح في قيادة القادسية للتأهل إلى الدوري السعودي الممتاز، بعدما حصل مع الفريق على درع دوري الدرجة الأولى السعودي عام 2002، واستطاع قيادة الفريق لاحتلال وصافة كأس ولي العهد بعد الخسارة أمام الهلال في النهائي.

وبعد أن انتقل القحطاني إلى الهلال، حقق لقب الدوري السعودي 5 مرات، وكأس ولي العهد 7 مرات، وكأس خادم الحرمين الشريفين مرتين، وكأس السوبر السعودي مرة، وكأس الاتحاد الآسيوي مرة.

وكان القحطاني قد انضم لصفوف العين الإماراتي لمدة موسم واحد فقط على سبيل الإعارة، استطاع فيه أن يحقق لقب الدوري الإماراتي معه.

ومع المنتخب السعودي، قاد ياسر الأخضر لنهائي 2007 قبل خسارته أمام العراق، وحقق كأس العرب وكأس الخليج العربي، كما شارك معه في كأس العالم 2006.

في الحلقة الثانية من حكايات سعودية 🇸🇦@L3bo0ob يكشف لنا خبايا للمرة الأولى عن صفقة انتقال ياسر القحطاني من القادسية الى الهلال 🔥💫 pic.twitter.com/MQYzTHrvW8 — موقع جول السعودي - GOAL (@GoalSA) April 17, 2022

وعلى الجانب الفردي، حصل القحطاني على جائزة أفضل لاعب في آسيا عام 2007، وهداف كأس آسيا 2007 بأربعة أهداف، واحتل المركز الـ35 في العالم، ضمن قائمة هدافي العقد عام 2012.

واعتزل ياسر القحطاني كرة القدم 2018، وأقيمت مباراة اعتزال شهدت مشاركة عددًا من النجوم العالميين، بين فريق أصدقاء ياسر ونادي الهلال، وفاز فيها الزعيم بخمسة أهداف مقابل 4.

وبعدها توجه القحطاني للعمل الإعلامي، حيث كان يقدم برنامج "نجوم صغار" على قناة MBC، وبدأ عرض البرنامج في مارس 2021.

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